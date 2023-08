Werder Brême 0-4 Bayern Munich (18 août 2023) Analyse du match

La signature du record du Bayern Munich, Harry Kane, a marqué une fois et inscrit un autre but lors de ses débuts en Bundesliga pour mener les champions vers une victoire 4-0 contre le Werder Brême vendredi et un début de saison gagnant.

Le capitaine anglais Kane, qui s’est joint pour un record de la ligue de 100 millions d’euros (108,68 millions de dollars) la semaine dernière pour résoudre les problèmes de score du Bayern, a inscrit son deuxième but à la 74e minute après avoir préparé Leroy Sane pour un premier match à la quatrième minute.

Sane en a ajouté un autre à la 90e minute avec un tap-in facile, et Mathys Tel a porté le score à 4-0 dans le temps d’arrêt.

« Cela a été une excellente préparation pour le jeu », a déclaré Kane à ESPN. « De toute évidence, je suis ici depuis environ une semaine, donc j’étais vraiment excité de commencer, de sortir et de jouer.

« Je n’aurais pas pu rêver d’un meilleur départ, d’être sur la feuille de match, d’aider l’équipe avec une passe décisive dès le début et de gagner le match, c’est juste un début parfait et j’espère que nous pourrons continuer. »

Kane a également confirmé qu’une blessure apparente qui a conduit à son remplacement tardif était « juste une petite crampe ».

Le Bayern a subi une défaite surprise 3-0 à domicile contre le RB Leipzig en Super Coupe d’Allemagne la semaine dernière, Kane faisant une apparition en tant que remplaçant en seconde période après son transfert de Tottenham Hotspur.

Harry Kane a marqué ses débuts en Bundesliga avec un but et une passe décisive pour le Bayern Munich contre le Werder Brême. INA FASSBENDER/AFP via Getty Images

Mais ils n’étaient pas d’humeur pour les aventures vendredi et ont rapidement pris les devants lorsque Kane a envoyé Sane à l’écart pour battre le gardien Jiri Pavlenka.

Bien qu’il ait complètement boxé le Werder dans sa propre moitié de terrain pendant une grande partie des 45 premières minutes, le Bayern n’a pas pu en ajouter un autre avec Kane bien marqué et les visiteurs tentant leur chance principalement avec des efforts à longue portée.

Le Werder a tenté de surprendre le Bayern juste après la reprise et s’est taillé trois occasions consécutives dans les quatre premières minutes de la seconde mi-temps.

Les visiteurs, cependant, ont tenu compte de l’appel au réveil et ont rapidement récupéré, répondant avec Kingsley Coman enroulant un tir sur le poteau à la 59e et Kane forçant un bon arrêt de Pavlenka deux minutes plus tard.

Le Bayern, qui a remporté sa 11e couronne consécutive en championnat la saison dernière après que le Borussia Dortmund a glissé lors de la dernière journée, a scellé les trois points lorsque Kane a marqué son deuxième but.

C’est exactement pour de telles prouesses que le Bayern a amené Kane à Munich, les Bavarois ayant lutté pour les buts depuis le départ de Robert Lewandowski l’année dernière.

« Les matchs à l’extérieur sont toujours difficiles, donc remporter une victoire 4-0 est vraiment important », a ajouté Kane.

Le Werder étant à bout de souffle, Sane a marqué son deuxième de la soirée après avoir combiné avec Thomas Müller dans la surface, et le remplaçant Tel a tiré dans son quatrième pour conclure la victoire.