Wenona prête pour 4 jours de plaisir – Shaw Local

Wenona attend toujours le mois d’août pour faire sa fête estivale, mais quand vient le temps, la ville sait s’amuser.

Le festival de cette année comprend quatre jours remplis d’activités, de dîners, de divertissements, de feux d’artifice et d’un défilé nocturne et diurne commençant le jeudi 10 août et se poursuivant jusqu’au dimanche 13 août.

Jeudi aura lieu la soirée familiale au parc, avec un certain nombre d’activités adaptées à toute la famille, y compris un tournoi de sacs et un kickball sous les lumières.

Le grand défilé est prévu à 13 heures dimanche, avec un parcours sur Walnut Street, d’Elm Street à Fourth South Street. Un défilé de lumières est prévu à 20 h 40 la nuit précédente dans la rue Main, avant un feu d’artifice du dépotoir à charbon de la ville.

À partir de 9 h le dimanche, le Wenona Days of Thunder Car Show aura lieu à First South Street par Eureka Savings Bank, ainsi que le Wenona Days Truck Show, en face de Casey’s.

Le thème de la célébration de cette année est High School Glory Days avec une soirée dansante de retour à la maison à partir de 18h30 suivie d’un Mustang Round Up à 20h. Le Mustang Round Up est conçu pour que les anciens élèves de Wenona renouent avec d’anciens élèves et enseignants.

Jeudi 10 août Soirée familiale au parc

17h00 : Souper de côtelettes de porc

17 h : Inscription au tournoi de sacs aux terrains de basketball (20 $ par équipe, 13 ans et plus)

17h à 20h : Laser game

17h à 20h : Gonflables

17h à 20h : Shakes au citron

17 h 30 à 19 h 30 : Escalade murale, prise d’empreintes digitales par le bureau du shérif du comté de Marshall et la police de l’État de l’Illinois, maquillage, activité pour enfants du service d’incendie de Wenona, construction de cônes de neige et de fusées, activité de santé pour enfants OSF, artiste de ballons

18h : Tournoi de sacs

18h : Bingo sous le pavillon

18h : Petites douceurs

19 h : Choir Through the Years, musique de variété par les diplômés de Wenona High School et Fieldcrest

20h : Jeu de kickball sous les lumières

Vendredi 11 août

17h00 : Vendeurs de nourriture, parking sud du centre-ville près de la tente à bière

17 h : Tente à bière ouverte au Pavillon des anciens combattants

19 h : course de 5 km de M. C au parc municipal de Wenona

19 h : Moins 55 au Pavillon des anciens combattants

Samedi 12 août

7h à 8h30 : Inscriptions aux courses de barils à l’aréna équestre

7 h 30 à 10 h : Vente de beignets Krispy Kreme pour les pom-pom girls de Fieldcrest, dans les quartiers chics de Chestnut Street jusqu’à épuisement des stocks

8 h : Tournoi de golf Mustang Round-up à Tall Oaks

8 h : Église des cow-boys à l’aréna équestre

8 h 30 : Derby de pêche pour enfants à Wenona City Pond

8 h 30 : Journée portes ouvertes de l’école intermédiaire Fieldcrest et inauguration de la brique commémorative à l’école intermédiaire Fieldcrest, 102 W. Elm St.

9h30 : Courses de barils, manège hippique

10 h à 18 h : Gonflables, centre-ville

11 h : Vendeurs de nourriture, stationnement du centre-ville sud

Midi à 1 h : Tente à bière au Pavillon des anciens combattants

Midi : Bicycle Poker Run, les inscriptions commencent à 11 h 30 à la Legion Beer Tent

16 h à 19 h : Touch a Truck, stationnement nord du centre-ville

16 h à 20 h : Escape Room Scavenger Hunt, récupérez les paquets de chasse au Kim’s Sweet Shop, 132 N. Chestnut St.

18h30 : Soirée dansante de retour à la maison, animée par DJ Mara

20 h : Mustang Round Up, tente à bière de la Légion

20h40 : Défilé des lumières sur la rue Main, la programmation commence à Harry’s Tire à 20h30

20 h : Route 66 Band, au Pavillon des anciens combattants.

21h00 : Feu d’artifice sur le dépotoir à charbon

Dimanche 13 août

9 h à 13 h : Wenona Days of Thunder Car Show, First South Street par Eureka Savings Bank, remise des prix à midi.

9 h à 13 h : Wenona Days Truck Show, en face de Casey’s

10 h à midi : Bloody Mary Bar à Wenona American Legion

11 h : Vendeurs de nourriture, stationnement du centre-ville sud

11 h 30 : Inscription au défilé et programmation pour le grand défilé au Fieldcrest Middle School

12h à 18h : Tente à bière ouverte au Pavillon des Vétérans

13 h : Collecte de conserves au début du grand défilé

13 h : Grand défilé dans Walnut Street, de Elm Street à Fourth South Street

14 h : Fête de la crème glacée avec tarte par tranche de collecte de fonds au parc de la ville

14h : Concours Burnout, Thunder Road

14h30 : Spectacle de magie de Nutzy au City Park

16 h : Draw Down à la tente à bière, 4 000 $ en paiements

16 h 30 à 18 h : Dîner au poulet à Park Place, servi sous le pavillon du centre-ville

17h00 : Tirage au sort d’une courtepointe faite à la main

17 h : Booze Down Bingo à la tente à bière