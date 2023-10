Wenheng Zhao, marin de la marine américaine, plaide coupable d’avoir fourni des informations militaires sensibles à la Chine

LOS ANGELES — Un marin de la marine américaine accusé d’avoir fourni des informations militaires sensibles à la Chine a plaidé coupable mardi à Los Angeles de conspiration avec un officier du renseignement étranger et d’avoir reçu un pot-de-vin, ont annoncé les procureurs fédéraux.

Le Maître Wenheng Zhao, 26 ans, a initialement plaidé non coupable lorsqu’il a été inculpé le 4 août. Le ministère de la Justice allègue que Zhao, basé à la base navale du comté de Ventura, au nord de Los Angeles, a conspiré pour collecter près de 15 000 $ de pots-de-vin auprès d’un officier des renseignements chinois. en échange d’informations, de photos et de vidéos sur les exercices, opérations et installations de la Marine.

Les informations comprenaient des plans pour un exercice militaire américain à grande échelle dans la région Indo-Pacifique, qui détaillerait le lieu et le calendrier des mouvements des forces navales, ont indiqué les procureurs. L’officier chinois a déclaré à Zhao que les informations étaient nécessaires à la recherche économique maritime afin d’éclairer les décisions d’investissement, selon l’acte d’accusation.

Zhao, qui s’appelait également Thomas Zhao et détenait une habilitation de sécurité américaine, « a admis s’être impliqué dans un stratagème de corruption visant à collecter et transmettre des informations militaires américaines sensibles à l’officier du renseignement en violation de ses fonctions officielles », a déclaré le bureau du procureur américain. dans un communiqué de presse mardi.

Zhao, de Monterey Park, en Californie, encourt une peine maximale légale de 20 ans de prison fédérale. Il est en détention depuis son arrestation le 3 août.

Zhao a été inculpé le même jour qu’un autre marin de la Marine basé en Californie, accusé de crimes similaires. Mais il s’agit de cas distincts, et les responsables fédéraux n’ont pas précisé si les deux hommes avaient été courtisés ou payés par le même officier des renseignements chinois dans le cadre d’un stratagème plus vaste.

Jinchao Wei, un jeune de 22 ans affecté à l’USS Essex basé à San Diego, est chargé de fournir des informations détaillées sur les systèmes d’armes et les avions à bord de l’Essex et d’autres navires d’assaut amphibies qui font office de petits porte-avions. Il a plaidé non coupable devant le tribunal fédéral de San Diego.

La semaine dernière, un ancien officier du renseignement de l’armée américaine a été inculpé à Seattle pour avoir tenté de fournir des informations militaires classifiées aux services de sécurité chinois lors de l’épidémie de COVID-19. Le sergent. Joseph Daniel Schmidt, 29 ans, a été arrêté le 6 octobre à l’aéroport international de San Francisco alors qu’il arrivait de Hong Kong, où il vivait depuis mars 2020, a indiqué le ministère de la Justice.

Un grand jury fédéral a rendu un acte d’accusation l’accusant de rétention et de tentative de transmission d’informations sur la défense nationale. Les archives du tribunal de district américain de Seattle ne faisaient pas encore état d’un avocat représentant Schmidt pour les accusations, et ni le bureau du procureur américain ni le bureau fédéral du défenseur public ne savaient s’il avait un avocat.

Une déclaration du FBI déposée dans cette affaire citait Schmidt disant à sa sœur dans un courrier électronique qu’il avait quitté les États-Unis parce qu’il n’était pas d’accord avec des aspects non précisés de la politique américaine.