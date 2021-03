Arsène Wenger a appelé à une refonte radicale de l’ensemble du calendrier du football avec des saisons nationales disputées de mars à novembre et la Coupe du monde qui se tiendra tous les deux ans.

Wenger n’a cessé de faire pression pour une série de réformes depuis qu’il a pris le poste de chef du développement du football mondial de la FIFA en novembre 2019, après près de 22 ans à gérer Arsenal.

Les propositions du joueur de 71 ans pour modifier la loi du hors-jeu sont à l’étude et il exhorte l’instance dirigeante du jeu à se concentrer sur la mise en place d’un calendrier uniforme.

« C’est mon rêve tu sais, ce n’est pas un rêve que je partage avec beaucoup de gens en ce moment mais je pense juste que j’ai l’avantage d’avoir travaillé au Japon », a déclaré Wenger, qui dirigeait Nagoya Grampus Eight au milieu des années 1990, à beIN SPORTS.

« Nous avons joué de mars à novembre et c’était parfait. Vous n’auriez plus ‘il a remporté le championnat de la saison 2018-19’. Non, le championnat a été remporté en 2018 ou 2019 et en 2020.

« En fait, je crois aussi que nous devons réorganiser complètement le calendrier. Dans la FIFA, avec [president Gianni] Infantino, nous essayons de faire des rencontres avec toutes les parties prenantes du jeu pour réorganiser complètement l’année civile, car il faut prévoir dans le futur où il se peut que vous ayez à voyager moins. «

Les finales retardées du Championnat d’Europe ont lieu cet été avant le début de la Coupe du monde 2022 au Qatar, déplacées en novembre et décembre en raison du climat de la région. Wenger pense que ce changement offrait une excellente chance d’apporter des changements radicaux, mais une vision à plus long terme est désormais nécessaire, une vision qui, selon lui, devrait inclure la réduction de moitié du cycle de tournois de quatre ans.

Arsène Wenger a proposé des changements radicaux au calendrier du football. Getty

« C’était une bonne opportunité [to remodel the football season] avec la Coupe du monde en novembre … mais ce n’est pas le cas, donc cela ne se produira pas « , a déclaré Wenger. » Nous avons une consultation mondiale à partir de mars.

« Je suis convaincu que pour harmoniser le calendrier mondial, il faut céder et c’est l’Europe ou la res t du monde. Cela simplifierait les choses. Et n’oublions pas que cette pause estivale vient de la façon dont les gens n’étaient pas professionnels. , il y a plus de 100 ans, aujourd’hui les joueurs ne partent pas en vacances pendant la saison.

« Le deuxième problème que nous avons, si vous regardez le football mondial, il y a un fossé entre l’Europe et le reste du monde et amener plus d’équipes nationales à participer à la Coupe du monde aidera à développer le football dans les petits pays car ils en ont plus. opportunités d’aller jouer au niveau mondial.

«Peut-être que la Coupe du monde des clubs peut également aider à générer plus d’argent pour organiser les championnats, mais là encore, vous devez faire attention à ce que cela ne soit pas versé aux grands clubs et qu’une partie de l’argent qu’elle pourrait générer va également aux structure et amélioration à l’intérieur des petits pays.

« Si vous regardez les équipes de la Coupe du monde, l’âge moyen est généralement de 27 à 28 ans. C’est pourquoi, parce que la Coupe du monde, c’est tous les quatre ans, il y a très peu de chances de gagner à nouveau parce que quand ils reviennent à la suivante Coupe du monde, ils ont 32 ou 33 ans.

«C’est pourquoi nous devrions peut-être organiser la Coupe du Monde tous les deux ans et le Championnat d’Europe tous les deux ans et expulser tout le reste.

« Organisez uniquement des compétitions de sens et expulsez toutes les compétitions parallèles du jeu. Les gens doivent comprendre ce qui est en jeu et n’avoir que des jeux avec du sens. »