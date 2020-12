Arsène Wenger était présent alors que l’ancien entraîneur de Liverpool, Gerard Houllier, a été inhumé lors d’une cérémonie à Paris.

Houllier est décédé à l’âge de 73 ans la semaine dernière après avoir subi une chirurgie cardiaque.

Le Français a passé six ans sur la sellette d’Anfield, remportant deux Coupes de la Ligue, la FA Cup et la Coupe UEFA, et l’annonce de sa mort a reçu une multitude d’hommages.

Parmi ceux dont on se souvient affectueusement Houllier – qui a également dirigé le PSG, la France et Lyon – se trouvait son compatriote Wenger.

Et la légende d’Arsenal était présente aux funérailles dans la capitale française lundi pour rendre hommage à son vieil ami.

En hommage à Houllier la semaine dernière, Wenger a déclaré à la sortie française L’Equipe : « Il était extrêmement intelligent, il aimait passionnément le football et était de nature généreuse.

« Il a compris les choses très vite, il avait la capacité de synthétiser incroyablement bien les choses. Et il était positif, il aimait les gens. C’est pourquoi son décès est un tel choc. Le football français perd une grande voix.

« C’était un grand manager, mais, dans le sillage de Georges Boulogne, il a également continué à parfaire les fondations du football français, dont nous jouissons encore aujourd’hui. »