Wenger, officiel de la FIFA, frappe les équipes qui manifestent à la Coupe du monde

DOHA, Qatar (AP) – Le responsable de la FIFA, Arsène Wenger, a tiré sur les équipes de la Coupe du monde qui ont tenté de faire des déclarations politiques au Qatar, affirmant dimanche qu’elles manquaient de concentration pour leurs premiers matchs.

Wenger a déclaré que les équipes qui avaient un bon match d’ouverture étaient mentalement prêtes à se concentrer sur la compétition et “pas sur la démonstration politique”. L’ancien manager d’Arsenal n’a pas précisé de quelles équipes il parlait lors d’une analyse des matchs de groupe lors d’un événement médiatique organisé par la FIFA en tant que chef du développement mondial du football.

Le Danemark et l’Allemagne ont tous deux sous-performé lors de leurs premiers matchs. Les Danois ont fait match nul 0-0 avec la Tunisie et les Allemands ont perdu contre le Japon 2-1.

Ils faisaient partie des sept fédérations européennes de football présentes à la Coupe du monde qui souhaitaient que leurs capitaines portent un brassard dans le cadre d’une campagne néerlandaise de diversité et de lutte contre la discrimination visant à dénoncer le piètre bilan du pays hôte en matière de droits de l’homme.

Cependant, Wenger a négligé le rôle joué par la FIFA dans le différend en évitant le problème avant l’arrivée des équipes à la Coupe du monde. Puis, apparemment sous la pression des autorités qatariennes, le laisser déborder le 21 novembre, quelques heures avant que l’Angleterre et les Pays-Bas ne jouent et ne remportent leurs premiers matchs.

Quelques heures avant ces matchs, la FIFA a forcé une descente des fédérations européennes en menaçant de s’assurer que le capitaine anglais Harry Kane et son homologue néerlandais Virgil van Dijk recevraient un carton jaune. Ils auraient risqué d’obtenir un deuxième jaune et d’être expulsés et suspendus pour le prochain match.

Le Danemark a joué le 22 novembre sans protester, un jour avant que les joueurs allemands ne fassent la queue pour leur photo d’équipe d’avant-match et se couvrent la bouche pour montrer qu’ils se sentaient réduits au silence par les organisateurs de la Coupe du monde. Les deux équipes n’ont ensuite pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale.

La fédération danoise de football a constamment critiqué avant le tournoi le traitement réservé par le Qatar aux travailleurs migrants qui ont aidé à construire des projets de Coupe du monde et a apporté des uniformes atténués avec une option noire pour représenter la couleur du deuil. Le maillot noir n’a pas été porté lors des trois matchs du Danemark.

Wenger, qui est un commentateur de longue date pour le diffuseur qatari beIN Sports, a également déclaré dimanche que les matchs de la Coupe du monde avaient été populaires dans le monde entier “malgré toute la publicité négative que nous avons eue auparavant”.

Partageant la scène avec Wenger, le grand footballeur allemand Jurgen Klinsmann a souligné les exigences mentales des joueurs européens au Qatar et a proposé une théorie différente.

Klinsmann analyse des matchs pour la FIFA et a noté que les joueurs des plus grandes ligues européennes ont dû s’adapter après avoir joué à des matchs de club jusqu’à une semaine seulement avant le début de la Coupe du monde. Les équipes ont généralement au moins deux semaines pour se préparer après la saison européenne pour une Coupe du monde typique commençant en juin.

“Pour les entraîneurs, préparer une équipe en une semaine est très, très difficile, évidemment”, a déclaré Klinsmann, qui a été deux fois entraîneur de la Coupe du monde, avec l’Allemagne en 2006 et les États-Unis en 2014.

« Il y a eu des défis mentaux extrêmes pour les équipes », a-t-il déclaré, ajoutant que les équipes élargies avec 26 joueurs au lieu des 23 habituels entraîneurs gauches « ont affaire à 15 joueurs mécontents ».

Deux tendances tactiques ont été mises en évidence par Wenger à partir des 48 matchs de la phase de groupes – l’importance d’attaquer depuis des positions larges sur le terrain et la capacité des gardiens de but à passer le ballon comme exutoire pour les coéquipiers pressés par les adversaires.

“Je pense personnellement que l’équipe avec les meilleurs joueurs larges gagnera ce tournoi”, a déclaré Wenger.

Il a déclaré que les équipes attaquantes étaient obligées de trouver de l’espace sur les flancs parce que les adversaires protégeaient désormais mieux le centre du terrain, ce qui a également conduit à moins de tirs à longue distance.

L’évolution du rôle de «gardien balayeur» lancé par le capitaine allemand Manuel Neuer a vu une augmentation de 70% depuis la Coupe du monde 2018 des gardiens de but proposant de recevoir le ballon avec leurs pieds.

“C’est un développement fascinant de la position du gardien de but”, a déclaré Klinsmann, ajoutant que l’entraînement des jeunes doit probablement s’adapter afin que les gardiens potentiels passent également du temps à jouer une position de champ extérieur pour développer leur contrôle du ballon et leurs compétences de passe.

Graham Dunbar, Associated Press