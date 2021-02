Wenger fait les quatre premières prédictions après l’évaluation du patron de Chelsea, Tuchel

L’ancien patron d’Arsenal, Arsene Wenger, estime que Chelsea tombera « une fraction de moins dans le top quatre » cette saison, malgré le fait que Thomas Tuchel soit invaincu lors de ses six premiers matches de Premier League en charge.

Les Blues en ont remporté quatre et fait match nul deux depuis la nomination de Tuchel comme successeur de Frank Lampard et ils occupent actuellement la cinquième place du classement, à deux points des quatre premiers.

Cependant, après le match nul 1-1 de Chelsea contre Southampton samedi, Wenger a qualifié leur performance de « préoccupante », déclarant à beIN Sports: « Je dirais que c’est un résultat juste avec une équipe plus heureuse que l’autre.

« Southampton est certainement le plus heureux après avoir stoppé leur chute perdante.

« Ce qui est un peu inquiétant pour Chelsea, c’est qu’ils n’étaient pas à leur meilleur, ce qui arrive dans cette ligue, mais vous ne ressentez pas un énorme potentiel là-dedans, ni du côté tactique, ni du côté physique, ni du côté agressif, ni du côté le côté organisationnel.

« J’ai regardé leur nombre de points, sur cette course, ils marqueront 63 points. Cela pourrait être une fraction de moins que les quatre premiers. Je pense juste qu’ils ont fait 43 points sur 25 matchs et sur cette moyenne, cela vous amène à 63 et 63. d’habitude tu es absent [of the top four].

« Ils peuvent bien sûr faire une belle course, mais aujourd’hui, leur match a été un peu frustrant pour eux. Ils n’ont pas trouvé l’aisance pour mettre Southampton sous pression. »

S’exprimant après le tirage au sort, Tuchel a déclaré: «Nous avons créé de nombreuses opportunités qui ne sont pas devenues des opportunités.