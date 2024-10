Wendy’s vient de lancer un nouveau repas pour McDonald’s

Le compte à rebours jusqu’à Halloween est lancé et toutes nos chaînes de restauration rapide préférées se sont lancées dans des divertissements effrayants cette année. Dunkin’ Donuts a lancé un menu appétissant comprenant le très convoité seau d’Halloween Munchkins, McDonald’s a ramené ses nostalgiques Boo Buckets et Burger King a même lancé un menu inspiré de « La famille Addams » qui comprenait des churros et un milk-shake Morticia rempli de biscuits.

Pour ne pas être en reste, Wendy’s a récemment ramené son repas pour enfants Frosty Frights et ajoute maintenant une autre option inspirée d’Halloween à la gamme.

Wendy’s lance The Boo! Sac Repas

À partir du 21 octobre, les clients peuvent acheter un Wendy’s Boo en édition limitée ! Repas en sac dans les établissements participants, jusqu’à épuisement des stocks. Le Bouh ! Le repas en sac offre aux adultes tous les avantages d’un repas pour enfants, mais avec des portions plus grandes et quelques bonus supplémentaires. Le repas comprend un Dave’s Single, une petite commande de frites, un petit Frosty au chocolat et oui, même un jouet. Pensez-y comme à un repas pour enfants, mais pour les enfants et adultes.

Wendy’s



Chaque repas est accompagné d’une figurine Bone Chiller Frosty qui brille dans le noir et d’un Boo ! Lot de coupons de livres. Le livre d’offres est valable jusqu’au 31 décembre et comprend des coupons pour cinq friandises Jr. Frosty gratuites et un coupon bonus pour un repas pour enfants de 1,99 $. Le carnet de coupons peut également être acheté séparément pour seulement 1 $, ce qui en fait le complément parfait à vos paniers à cadeaux faits maison pour la famille et les amis. De plus, une partie des bénéfices profite à la Fondation Dave Thomas pour l’adoption.

Dans une publication Instagram annonçant le repas, un critique culinaire @Snackolator ont partagé leur point de vue sur le nouvel ajout au menu. « C’est l’une de mes promotions de restauration rapide préférées : celle-ci est tellement bien réalisée ! » ils ont écrit.

Certains commentateurs estiment que le Boo! Bag Meal offre une rédemption pour la collaboration Wendy’s Bob l’éponge, qui a déçu de nombreux fans en raison de son manque d’emballage spécial et de son déploiement décevant. « C’est leur sauvegarde pour couvrir le Krabby Patty [Meal]. Je ne peux pas le nier à 100 % », a écrit un commentateur sur Instagram. « Ils ont fouillé le repas Krabby Patty, je ne leur fais plus confiance », a ajouté un autre Instagrammer (dont le commentaire a reçu plus de 250 likes).

Juste un avertissement : ces Boo ! Les sacs pourraient être difficiles à retrouver. Malgré le lancement à l’échelle nationale, de nombreux clients signalent que leurs magasins locaux n’ont pas entendu parler de la promotion ou considèrent les articles comme des repas différents. Certains n’ont pas été en mesure de proposer le sac et le jouet spécialisés alors qu’ils les avaient en stock. De plus, Bouh ! Les sacs n’apparaissent pas encore dans l’application Wendy’s ou dans le système de commande en ligne. Mais ne vous inquiétez pas, certains fans chanceux ont effectivement pu mettre la main sur le nouveau repas, ce qui signifie que son déploiement est probablement lent.

Assurez-vous d’appeler votre restaurant Wendy’s local pour voir s’il participe à la promotion avant de vous rendre au service au volant.