Wendy’s rejoint GameStop, AMC en tant que dernier stock de mèmes. Comment y jouer

Les commerçants de détail jettent un nouveau regard sur Wendy’s.

Les actions de la chaîne de restauration rapide ont bondi d’environ 26% pour atteindre des records mardi après une publier sur le populaire forum WallStreetBets de Reddit a présenté Wendy’s comme « le stock parfait » pour le groupe en raison de ses produits de signature et de sa présence « efficace » sur les réseaux sociaux.

C’est le dernier stock dit de mèmes qui a suscité l’intérêt du groupe. La liste croissante comprend GameStop, AMC et Bed Bath & Beyond.

Deux analystes de marché ont mis en garde les investisseurs contre le battage médiatique.

« Je pense que la raison pour laquelle la foule de Reddit le pousse aujourd’hui est parce que le flottant des actions de détail est assez petit chez Wendy’s, mais je peux vous garantir que rien n’a changé du jour au lendemain pour changer l’histoire fondamentale », a déclaré Michael Binger, président de Gradient Investments, à CNBC « Trading Nation » mardi.

Bien que la société ait un « modèle commercial décent » et puisse profiter de la réouverture économique, son action se négocie à un multiple cours-bénéfice particulièrement élevé pour une croissance des ventes de seulement 3%, a-t-il déclaré.

L’action a même dépassé son objectif de cours moyen des analystes de 27,85 $, selon FactSet.

« Nous recherchons une déconnexion entre la valorisation et les fondamentaux », a déclaré Binger. « Avec les objectifs de prix atteints ici en négociant à ces niveaux, je ne pense tout simplement pas que ce soit un bon point d’entrée ici. À moins que vous ne soyez le plus agile des commerçants, je resterais à l’écart de Wendy’s ici. Je pense qu’il a atteint un prix cible et c’est relativement cher par rapport aux autres actions du groupe. »

D’autres noms de la catégorie sont largement plus attrayants, a déclaré la fondatrice et PDG de Chantico Global, Gina Sanchez, dans la même interview « Trading Nation ».

Non seulement Wendy’s a largement sous-performé ses pairs au cours de la pandémie de coronavirus, mais ses attentes à la sortie du verrouillage sont également insuffisantes, a déclaré Sanchez, également stratège en chef du marché chez Lido Advisors.

« Leurs attentes à la sortie de la pandémie sont correctes, elles ne sont pas mauvaises, c’est un modèle commercial éprouvé, mais elles ne sont pas aussi bonnes que le reste du groupe », a-t-elle déclaré.

« Brinker – qui n’a tout simplement pas très bien fonctionné pendant la pandémie – a d’énormes attentes à venir », a-t-elle déclaré. « Et donc, cette action comparée à d’autres actions n’est tout simplement pas aussi attrayante. »

Avertissement