Wendy’s, fuboTV, Vizio, limonade et plus

Jetez un œil à certains des plus grands acteurs du pré-marché:

Amazon.com (AMZN) – Un tribunal de l’Union européenne a tranché en faveur d’Amazon dans une affaire fiscale de 303 millions de dollars, supprimant un mandat de l’UE selon lequel Amazon rembourserait les impôts au Luxembourg. Le tribunal a rejeté l’affirmation selon laquelle Amazon avait reçu un accord fiscal injustement favorable.

Wendy’s (WEN) – Les actions de Wendy’s ont bondi de 4,2% dans les échanges avant commercialisation après avoir battu les estimations sur les résultats supérieurs et inférieurs, ainsi que sur des ventes de restaurants comparables meilleures que prévu pour son dernier trimestre. Wendy’s a également relevé ses perspectives pour l’ensemble de l’année, augmenté son dividende et augmenté son plan de rachat d’actions.

fuboTV (FUBO) – Les actions de FuboTV ont grimpé de 22,5% sur le pré-marché après que le fournisseur de programmes sportifs en streaming a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel meilleur que prévu et relevé ses perspectives pour l’année complète. Il a signalé une perte de 59 cents par action au premier trimestre, plus large que les 46 cents par action que les analystes de Wall Street avaient attendus.

Wolverine World Wide (WWW) – Le fabricant de chaussures et de vêtements a égalé les estimations, avec un bénéfice trimestriel de 40 cents par action. Le chiffre d’affaires était légèrement inférieur aux estimations, mais Wolverine a relevé ses perspectives de bénéfices et de ventes pour l’année entière. Les actions ont chuté de 2,7% sur la pré-commercialisation.

Electronic Arts (EA) – Electronic Arts a gagné 1,23 $ par action pour son dernier trimestre, surpassant l’estimation consensuelle de 1,05 $ par action. Les revenus du fabricant de jeux vidéo ont également dépassé les prévisions de Wall Street. EA a publié une prévision annuelle optimiste, s’attendant à ce que l’élan lié à la pandémie se poursuive même si les restrictions liées à Covid s’atténuent. Les actions d’Electronic Arts ont ajouté 2% aux actions de pré-commercialisation.

Intuit (INTU) – La société de logiciels financiers a déclaré qu’elle s’attendait à dépasser le haut de ses prévisions de bénéfices et de ventes pour l’exercice 2021. Cependant, Intuit a également averti que les résultats du trimestre terminé le 30 avril avaient été affectés par le report de la date limite de dépôt des déclarations de revenus au 17 mai.

Vizio (VZIO) – Vizio a gagné 2 cents par action pour le premier trimestre, par rapport aux prévisions de Wall Street d’une perte de 10 cents par action pour le fabricant de téléviseurs intelligents. Les revenus ont également dépassé les prévisions des analystes dans le premier rapport de Vizio depuis sa publication en mars. Les actions ont chuté de 5,1% dans le commerce avant commercialisation.

QuantumScape (QS) – QuantumScape a perdu 20 cents par action au cours de son premier trimestre, par rapport à une prévision consensuelle d’une perte de 7 cents par action. Le fabricant de batteries en démarrage n’a déclaré aucun chiffre d’affaires pour le trimestre, conformément aux attentes de Wall Street, bien que la société ait déclaré avoir franchi une étape contractuelle avec le constructeur automobile Volkswagen en livrant des cellules de batterie pour des tests supplémentaires. L’action a perdu 4,6% en pré-commercialisation.

Diageo (DEO) – Les actions de Diageo ont augmenté de 3,9% après avoir déclaré s’attendre à une croissance opérationnelle organique d’au moins 14% pour l’exercice 2021, qui se termine le 30 juin. Le plus grand fabricant de spiritueux au monde a également annoncé avoir relancé son programme de rachat d’actions.

Lordstown Motors (RIDE) – Lordstown retraitera ses résultats financiers 2020, conformément aux directives de la Securities and Exchange Commission sur la comptabilité par les sociétés d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC. Le fabricant de camionnettes électriques est devenu public en octobre dernier grâce à une fusion avec la société de chèques en blanc DiamondPeak Holdings. L’action a perdu 2,8% en pré-commercialisation.

Kontoor Brands (KTB) – Kontoor Brands a relevé ses prévisions de bénéfices, affirmant qu’elle s’attend désormais à un bénéfice annuel de 3,70 $ à 3,80 $ par action, par rapport aux prévisions précédentes de 3,50 $ à 3,60 $ par action. Le fabricant de jeans Lee et Wrangler s’attend à une augmentation des ventes à mesure que les vaccinations augmentent et que les consommateurs commencent à dépenser plus.

Limonade (LMND) – Les actions de la compagnie d’assurance en ligne ont chuté de 6,6% sur le pré-marché après une projection de revenus plus légère que prévu pour le trimestre en cours. Lemonade a égalé les prévisions avec une perte de 81 cents par action au premier trimestre, tandis que les revenus ont dépassé les estimations.

Unity Software (U) – Le fournisseur de plate-forme de contenu 3D a perdu 10 cents par action pour son premier trimestre, moins que les 12 cents par action anticipés par Wall Street. Les revenus ont dépassé les estimations. En outre, Stifel a amélioré le stock pour «acheter» de «tenir», notant une baisse de 52% par rapport à un sommet de décembre et un rapport trimestriel optimiste. L’action a bondi de 6,5% en pré-commercialisation.