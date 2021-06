Wendy Williams tient le bras de Ray J alors qu’ils quittent sa maison le matin après qu’elle se soit vantée de leur « rendez-vous pour le brunch »

WENDY Williams a tenu le bras de Ray J alors qu’ils quittaient sa maison.

Le spotting survient le matin après qu’elle se soit vantée de leur « rendez-vous pour le brunch ».

Éclaboussure

Wendy et Ray J ont été vus marchant bras dessus bras dessous[/caption]

Getty Images – Getty

Le repérage survient après qu’elle se soit vantée de leur « rendez-vous pour le brunch »[/caption]

L’homme de 56 ans marchait bras dessus bras dessous avec Ray J, 40 ans, comme ils l’ont quittée La ville de New York résidence le lundi.

Tous les deux l’animateur de talk-show et chanteur portaient des masques faciaux, tandis que Wendy a montré ses jambes dans un short blanc et un sweat-shirt assorti.

Pendant ce temps, Ray J portait un jean, un T-shirt rouge et une veste rouge.

Le dimanche, Le spectacle de Wendy Williams l’hôte a presque glissé de son haut sur une nouvelle photo alors que elle se vantait que Ray J l’avait « traitée au brunch ».

Elle a posté une photo de son slip près du pincement Instagram, qu’elle a légendé: « Ma fierté porte bien et veut tout dire !! »

Éclaboussure

Wendy a montré ses jambes en short blanc[/caption]

Getty Images – Getty

L’animateur de talk-show de jour portait un ensemble tout blanc[/caption]

Éclaboussure

Ils portaient tous les deux des masques faciaux[/caption]

Getty Images – Getty

Le couple a été vu à New York[/caption]

Wendy a célébré le « mois de la fierté » en portant un haut coloré.

Un jour plus tôt, l’animateur de talk-show de jour a pris un instantané avec l’acteur Moesha Ray J sur les réseaux sociaux.

Les stars de la télévision portaient toutes deux des masques faciaux alors qu’elles se blottissaient ensemble, tandis que Wendy décrivait Ray J comme son « petit frère » parce qu’elle « est proche de sa famille ».

Elle a écrit : « Devinez qui m’offre un brunch ? Il est très mignon et très marié.

La semaine dernière, le populaire animateur de talk-show a célébré la fête des pères en partageant une photo de son fils sur Instagram.

Instagram/Wendy Williams

Wendy a failli sortir de sa chemise dimanche[/caption]

wendyshow/Instagram

Elle s’est récemment vantée de leur « rendez-vous pour le brunch »[/caption]

Wendy a pris une photo rare avec son fils Kevin Jr., 20 ans, en écrivant : « J’ai passé un bon moment avec ma famille ce week-end à Miami !! Je vais te renseigner tmrw. CHITCHAT adore s’allonger dans mes bagages LOL !!

« Kevin veut que je planifie son 21e anniversaire et il a de GRANDES idées. Je vais faire du jus pour le dîner pour compenser toute la nourriture et les slurpees. Et toi? »

Wendy et Kevin Sr., 48 ans, étaient mariés depuis environ 22 ans.

Getty

Wendy a célébré la fête des pères en partageant une photo avec son fils[/caption]

Instagram

Le jeune de 20 ans apparaît rarement sur les photos de sa mère[/caption]

L’ex-mari de la personnalité de la télévision a récemment été photographié avec son enfant d’amour pour la première fois près de deux ans après que le scandale d’infidélité ait rompu leur mariage.

Sur des photos obtenues exclusivement par The Sun, Kevin a tenu sa petite fille, Journey, lors d’une sortie près de leur nouvelle maison en Floride.

Il partage la maison avec son prétendue maîtresse de longue date, Sharina Hudson, 36.

Tout comme Wendy, Ray J a également un passé romantique.

Getty

Wendy partage son fils avec son ex-mari Kevin Sr.[/caption]





Sa relation la plus médiatisée était avec Kim Kardashian, 40.

La sex tape du couple a fait l’objet d’une célèbre fuite, ce qui a introduit le L’incroyable famille Kardashian étoile au monde.

Lors de la récente réunion de KUWTK, Kim a admis qu’elle souhaitait pouvoir « effacer » la bande de son passé.

Getty

Ray J était déjà sorti avec Kim Kardashian[/caption]