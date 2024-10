Wendy Williams sur les problèmes juridiques de Diddy : « Il était temps »

Wendy Williams, ancienne vedette des débats de jour, n’est plus à l’antenne, mais cela ne l’a pas empêchée de peser sur l’un des scandales les plus accablants de l’industrie musicale de ces dernières années.

L’animatrice de « The Wendy Williams Show » – qui a évité les projecteurs avant son diagnostic d’aphasie – s’est prononcée sur Sean « Diddy » Combs et sur les allégations cinglantes qui ont bouleversé son image publique au cours de l’année écoulée. Dans une interview publiée quelques semaines après l’arrestation de Combs, Williams a déclaré qu’elle n’était pas surprise par les déboires juridiques du magnat en disgrâce.

« Tant de gens m’ont dit : ‘Wendy, c’est toi qui l’as appelé' », a déclaré Williams, 60 ans, au Courrier quotidien dans une conversation publiée mardi.

Quelques jours après l’arrestation de Combs le 16 septembre à New York, de nombreux fans sur les réseaux sociaux se demandaient comment Williams aurait réagi à la nouvelle de sa série de discussions désormais annulée. Alors que un ventilateur a plaisanté en disant qu’elle demanderait au public « d’applaudir si vous pensez que Diddy l’a fait », d’autres rappelé que Williams critiquait depuis longtemps Combs. Même avant son arrestation, les tensions entre Williams et le fondateur de Bad Boy Records avaient refait surface, donnant naissance à articles qui a réexaminé ses commentaires précédents.

En novembre 2023, une action civile intentée par l’ex-petite amie et chanteuse de Combs, Casandra « Cassie » Ventura, a été la première à accuser la star du rap de viol et d’agression sexuelle, entre autres délits.

Bien que réglé rapidement, son procès a ouvert les vannes à de nouvelles plaintes et à des allégations troublantes sur une histoire d’agression sexuelle qui dure depuis des décennies. Combs a été arrêté le mois dernier dans le cadre d’une vaste enquête fédérale sur des allégations de trafic sexuel. Il a plaidé non coupable de toutes les accusations : trois chefs de trafic sexuel, de racket et de transport en vue de se livrer à la prostitution.

Mardi, l’avocat Tony Buzbee a déclaré lors d’une conférence de presse que Combs ferait bientôt face à un procès supplémentaire avec des allégations de plus de 100 accusateurs, dont certains étaient mineurs au moment des infractions présumées.

Williams a également parlé de séquences vidéo troublantes montrant Combs donnant des coups de pied et traînant Ventura dans un hôtel de Los Angeles en 2016.

« Tu sais ce que je ressens à ce sujet ? Il était temps », a-t-elle déclaré au Daily Mail, ajoutant que les images « étaient tout simplement horribles ».

Elle a poursuivi : « Mais maintenant, vous devez réfléchir, combien de fois encore ? Combien de personnes ? Combien de femmes encore ? C’est tellement horrible.

Combs, malgré les efforts de son équipe juridique pour obtenir sa libération sous caution, reste en détention au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, New York, en attendant son procès.