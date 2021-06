Wendy Williams SLAMS Erika Jayne et affirme que la star de RHOBH ressemble à Dog the Bounty Hunter après qu’elle soit sortie en sueurs

WENDY Williams A CLAQUÉ Erika Jayne en disant que la femme au foyer ressemblait à Dog the Bounty Hunter dans son look de pantalon de survêtement échevelé.

le De vraies femmes au foyer de Beverly Hills La star a été accusée d’avoir « volé des millions » à des innocents aux côtés de son ex-mari.

13 Wendy Williams a critiqué Erika Jayne dans son talk-show Crédit : Pedro Andrade pour The US Sun

13 Elle a dit que la femme au foyer ressemblait à Dog the Bounty Hunter Crédit : Getty Images – Getty

Wendy, 56, rôti Erika, 49 ans, après avoir été vue dans une station-service en tenue décontractée sans maquillage.

« Erika a été aperçue en train de pomper du gaz sans glamour », a commencé l’animateur de talk-show, alors que la foule haletait d’horreur devant le photos qui ont été exclusivement obtenues par The Sun.

« Soit elle ressemble à une Mama June nettoyée ou à Dog the Bounty Hunter », a trollé la personnalité de la télévision, alors que le public éclatait de rire.

Après avoir expliqué comment la blonde s’est présentée pendant des années comme la « fille à un milliard de dollars », Wendy a conclu par : « Voici Erika Jayne, qui ressemble à Dog the Bounty Hunter. »

13 Wendy a grillé le look décontracté d’Erika Crédit: Wendy Williams Show

13 Elle a comparé les stars de la réalité les unes aux autres Crédit: Wendy Williams Show

13 Le public a éclaté de rire Crédit: Wendy Williams Show

Erika a connu un ÉNORME changement de style de vie depuis qu’elle et son mari Tom Girardi, 82 ans, ont été accusés d’avoir « volé des millions aux orphelins ».

le Bravo La star et son ex valaient 264 millions de dollars lorsqu’ils ont rejoint le casting de RHOBH pour la première fois en 2015 et vivaient dans un manoir de 13 millions de dollars.

En novembre 2020, la personnalité de la télévision a choqué le public lorsqu’elle a demandé le divorce de l’avocat après 21 ans de mariage.

Moins d’un mois après le dépôt, Tom, son cabinet d’avocats et Erika ont été poursuivi pour avoir prétendument détourné des millions.

13 Tom et Erika ont été accusés d’avoir détourné des millions Crédit : AP Photo

13 Ils ont divorcé en novembre 2020 Crédit : Bravo

Le procès a affirmé que l’avocat « a eu recours à détourner le produit des règlements qui auraient dû être versés à ses clients, y compris les veuves et les orphelins qui ont perdu des êtres chers dans le tragique accident du vol Lion Air 610 ».

Les documents judiciaires affirmaient : « Tom et Erika ont atteint le statut de célébrité dans le monde fastueux et glamour d’Hollywood et de Beverly Hills.

« Pour conserver leur statut de célébrité, Tom et Erika doivent projeter une image publique de richesse obscène à tout moment et à tout prix. »

L’entreprise de Tom est « au bord de l’effondrement financier » et elle doit actuellement « des dizaines de millions de dollars », selon le communiqué du tribunal.

Erika a nié toute implication dans l’affaire frauduleuse

13 Elle a dit qu’elle s’était sentie «trahie» par son ex-mari Crédit : Getty Images – Getty

Cependant, Erika a nié toute implication ou avoir eu connaissance des procédures commerciales de son ex-mari.

Une source a dit Nous hebdomadaire: « Erika ignorait totalement les allégations très graves qui étaient portées contre Tom devant le tribunal.

« Tom a toujours géré toutes les finances et c’est ainsi qu’ils ont géré les choses. Erika se sent trahie par Tom parce qu’elle lui faisait totalement confiance.

Au milieu du drame juridique, Hulu a publié un spécial sur le scandale appelé La femme au foyer et l’arnaqueur.

13 Un documentaire a été publié sur le couple Crédit : ABC

13 Le film a donné un aperçu de leur style de vie somptueux Crédit : ABC

Le documentaire a révélé les détails de la carrière juridique de plusieurs millions de dollars de Tom et les habitudes de dépenses somptueuses de sa femme.

Erika a récemment été aperçue pomper du gaz à l’air échevelé et négligé après avoir été forcée de licencier son équipe glam de 40 000 $ par mois.

La mère d’un enfant portait des leggings noirs, un tee-shirt bleu sarcelle, pas de maquillage et de grandes lunettes de soleil pour dissimuler son visage sur les photos exclusivement obtenues par The Sun.

Le natif de Géorgie est également passé du manoir de Pasadena à 7 millions de dollars du couple à un plus modeste maison de 1,5 million de dollars à Hancock Park, LA.

13 Erika est récemment apparue échevelée en pompant de l’essence Crédit : Pedro Andrade pour The US Sun

13 Son look décontracté était loin de son style glamour normal Crédit : Pedro Andrade pour The US Sun

Erika a expliqué précédemment comment elle et Tom n’ont pas signé d’accord prénuptial avant de faire le nœud.

« Je suis mariée à un avocat très puissant. Un contrat de mariage ne lui ferait pas obstacle de toute façon », a-t-elle révélé.

« Donc, peu importe que vous en ayez un ou pas, ça va être tout le chemin de Tom, je vous assure. »

« Il va déchirer ce morceau de papier en lambeaux en deux secondes ! a-t-elle affirmé.