WENDY Williams a révélé qu’elle « ne s’est pas lavé les seins pendant deux semaines » après que Halle Berry l’ait « effleuré ».

Le moment mémorable a eu lieu lorsque l’actrice de 54 ans est apparue dans The Wendy Williams Show en 2012.

Wendy a révélé qu'elle » ne s'était pas lavé les seins pendant deux semaines » après que Halle l'ait » feuilleté «

En parlant à Don Lemon pour le magazine Interview, la femme de 56 ans s’est souvenue d’un moment qui l’a marquée de l’interview.

Elle a déclaré: «À la fin de la conversation, elle a donné un petit coup à mes seins et m’a fait un clin d’œil.

« Je n’ai pas lavé ce sein pendant deux semaines. »

Wendy a également admis qu’elle était si nerveuse d’interviewer l’actrice qu’elle a presque ignoré une « liste de questions » HalleLe publiciste de a partagé que l’hôte n’était pas autorisé à demander.

Le spectacle de Wendy Williams l’hôte a déclaré: «J’avais tellement peur de la rencontrer. Quand elle entra dans la pièce, tout le monde s’arrêta. Elle m’a regardé directement et a souri, et j’ai souri en retour. Du coup, je n’ai pas eu peur.

Wendy a réfléchi à l'apparence de Halle lors d'une récente interview

Elle a admis être nerveuse à l'idée d'interviewer la star

« Mais tout à coup, j’ai eu l’impression: » Je vais lui demander tout ce que je veux. » Et elle a dit : ‘Wendy, ma fille, tu peux me demander n’importe quoi.’ Et j’ai fait. »

Lors de son apparition dans l’épisode 2012 du talk-show de jour, l’actrice primée aux Oscars a parlé à l’animatrice de la maternité, des paparazzi et de sa carrière.

L’actrice, qui avait 46 ans au moment de l’interview, a déclaré à Wendy : « Je suis une bien meilleure mère à 46 ou 41 ans quand j’avais [my daughter Nahla] que si j’avais 21 ou 25 ans.

« J’étais juste un petit bébé essayant juste de comprendre, essayant de comprendre qui j’étais sans parler d’avoir la responsabilité d’essayer d’aider une autre petite âme à se développer et à grandir. Je suis tellement content d’avoir attendu.

Halle a parlé de la maternité lors de l'interview

Elle a dit qu'elle était heureuse d'avoir attendu de devenir mère

Halle partage sa fille de 13 ans Nahla avec l’ex Gabriel Aubry et son fils de sept ans Maceo avec l’ex Oliver Martinez.

Le mois dernier, Wendy a suscité l’intérêt des fans lorsque elle a partagé un clin d’œil au restaurateur de pizzas «sexy» de New York, Mark Iacono.

Les fans ont jailli que le couple « allait bien ensemble » après sa séparation de Mike Esterman.

De plus, Wendy a récemment invité Mark à participer à l’émission en l’honneur de la Journée nationale de la pizza.

Wendy s'est récemment séparée de Mike Esterman





Il a participé à une démonstration de cuisine avec Wendy et lui a montré comment faire des tartes de son restaurant, Lucali à Brooklyn.

Elle l’a qualifiée de « chef ou quelque chose du genre » et lui a demandé s’il était célibataire ?

Il m’a répondu : « Pour toi, je suis célibataire. »

Wendy s'est blottie contre Mark en un clin d'œil