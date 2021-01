Déchirante, elle a ajouté: « Et c’est tout ce que je vais dire sur cette situation. »

La nouvelle de la querelle de Wendy et de son frère s’est répandue en ligne après que Tommy ait publié une vidéo de 30 minutes sur Youtube le lundi 16 janvier, alléguant qu’elle a sauté l’événement.

« Ma mère a toujours dit de rester aux côtés de votre famille et de vos sœurs », a exprimé Tommy dans le clip. « Mais qu’est-ce qui empêche quelqu’un d’aller aux funérailles de sa mère? Je ne comprends pas de ne pas saluer la seule personne qui était toujours là et qui vous a montré son soutien. »

« Je ne comprends pas comment une personne ne peut pas aller à un enterrement et retenir la personne ou le membre de la famille que vous avez, le parent que vous avez quitté, et continuez, » a-t-il poursuivi, « Continuez à avancer . Je ne comprends pas comment continuer à aimer quelqu’un qui pourrait causer ce type de douleur. »

Tommy a précisé plus tard que Wendy a assisté à la veillée de leur mère, mais pas aux funérailles. Et dans un autre vidéo Instagram de six minutes, il a dit avoir parlé à leur père de la situation, affirmant que leur père était «très bouleversé» et «déçu».

cependant, l’hôte a répondu aux demandes de son frère sur Le spectacle de Wendy Williams le même jour, en disant: « Tommy, tout ce que tu es c’est mon frère. Tu ferais mieux d’arrêter de parler comme tu parles parce que maintenant ça coule dans ma page de commentaires. »

« Vous ne voulez pas que je commence à vous assimiler pour être la personne que vous êtes », a-t-elle ajouté, « avec des reçus complets. Je pourrais remplir le public de reçus. »