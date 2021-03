Wendy Williams porte de grosses bottes à fourrure blanches après avoir révélé des chevilles douloureusement enflées en raison d’une bataille contre le lymphœdème

WENDY Williams a caché ses chevilles enflées dans des bottes blanches moelleuses lors d’une promenade à New York, après avoir partagé les détails de son lymphœdème.

L’animatrice du talk-show a admis plus tôt cette semaine qu’elle ne pouvait même pas «marcher deux pâtés de maisons» à cause de la maladie.

Wendy, 56 ans, a été aperçue récemment dans les rues de New York tout en cachant ses pieds enflés dans d’énormes bottes blanches moelleuses.

La maman d’un enfant a flashé un manteau bleu vif Adidas x Ivy Park, de la collection Ice de Beyonce.

Wendy avait l’air glamour par la froide journée de New York, alors qu’elle portait un sac à main noir et portait un masque lors de sa promenade.

L’hôte de jour a donné aux fans un regarder de plus près ses chevilles enflées lors de son émission plus tôt cette semaine.

La personnalité de la télévision a expliqué qu’elle était incapable de marcher à peine en raison d’une maladie appelée lymphœdème.

« Voyez-vous mes pieds? Voyez-vous comment ils rentrent à peine dans mes chaussures? J’ai un lymphœdème. Je l’ai depuis quelques années maintenant … » expliqua-t-elle tandis que la caméra zoomait sur ses chevilles.

« Exploiter [my feet] sont décolorés. Ils sont endurcis. Je ne peux pas porter de bottes. Je ne peux pas croire en notre section de commentaires que les gens disent, pourquoi marche-t-elle comme ça.

« Eh bien, si vous me voyez dans un aéroport, vous serez comme cette Wendy en fauteuil roulant? Ouais. Je ne peux même pas marcher deux pâtés de maisons. Vous savez que vous avez l’engourdissement et tout le reste. Ce n’est pas curable … »

Wendy a également expliqué l’impact de son état sur sa vie amoureuse, après avoir divorcé de son ex-mari Kevin Hunter en 2019.

La semaine dernière, le diffuseur a diffusé un jeu télévisé de rencontres afin de trouver trois finalistes potentiels.

Le spectacle de Wendy Williams a également diffusé un appel de casting pour aider leur star à trouver un nouveau petit ami début mars, et apparemment « des centaines de célibataires ont postulé ».

Grâce aux efforts combinés, Wendy a trouvé un homme nommé Mike qui travaille dans l’immobilier et la rénovation à essayer.

« Tu sais quand je sors avec Mike, et ça va arriver. Suis-moi juste sur le gramme … Voici mon truc sur le lymphœdème.

« Je veux juste attendre qu’il m’aime vraiment avant de lui montrer [Mike] le reste de l’histoire parce que je ne porte pas de chaussettes à la maison et je ne dors pas avec des chaussettes.

« Mais il a besoin de comprendre que s’il se frotte contre mes pieds, ils ne sont pas tendres. Ils ne font pas mal. Mais ils sont rugueux. Et vous ne pouvez rien y faire. C’est juste une maladie gérable. Ce n’est pas curable. », a-t-elle avoué.

L’automne dernier, Wendy a critiqué la star de Real Housewives of Atlanta Nene Leakes après que la star de télé-réalité se soit moquée de ses «grands pieds».

Le natif d’Atlanta a parlé de l’animateur de radio, déclarant: « Wendy, pour vous – passez plus de temps à essayer de comprendre comment vous pouvez vider vos jambes et vos pieds extrêmement grands, d’accord – par opposition à vous soucier de ma famille et de ce que nous sommes Faire.

« Vous devez trouver la pilule d’eau la plus proche, d’accord? »

La jockette de choc a applaudi en retour: « Oui, j’ai un lymphœdème – je ne partirai jamais. Comment osez-vous, comment osez-vous, comment osez-vous, vous moquer de moi – la façon dont je marche et tout le reste.

« Comment osez-vous, comment osez-vous, comment osez-vous. Quel mal avez-vous si vous vivez assez longtemps?… Tout le monde a quelque chose. Si je ne ris pas, je pleurerai. pieds, »a-t-elle déclamé.