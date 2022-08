Wendy Williams partage son premier teaser de podcast – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Mediapunch/Shutterstock

Wendy Williams se prépare à lancer son podcast. L’ancienne animatrice de talk-show, 58 ans, a partagé le clip teaser sur son Instagram le mardi 9 août. Dans la courte vidéo, Wendy a annoncé qu’elle ferait bientôt son retour sous les projecteurs, alors qu’une chanson R&B jouait et le logo pour son nouveau spectacle L’expérience Wendy a été affiché. “Faites-moi confiance, je reviendrai !” elle a écrit dans la légende.

Plus à propos Wendy Williams

La courte vidéo présentait un gros plan de Wendy, annonçant son retour. Au fur et à mesure, les mots “The Queen” ont clignoté au bas de l’écran, alors que la personnalité de la télévision annonçait que son retour était imminent. “Co-animateurs, je suis célèbre et je reviendrai. Faites-moi confiance », a-t-elle déclaré.

On ne sait pas quand Wendy sortira le premier épisode de la nouvelle émission, mais il a été rapporté qu’elle avait l’émission en préparation en juin. Elle aurait parlé à des membres des familles Kardashian et Trump de faire des apparitions, par TMZ. Il n’est pas clair si les membres de l’une ou l’autre famille seront invités dans les épisodes de la prochaine émission.

Il a été annoncé que le talk-show de longue date de Wendy Le spectacle de Wendy Williams toucherait à sa fin après 13 saisons en février. Co-hôte invité fréquent Sherri Berger, 55 ans, il a été révélé qu’elle recevait son propre talk-show éponyme dans le même créneau horaire. Peu de temps après l’annonce de l’annulation de l’émission, Wendy a parlé d’essayer de faire un retour à la télévision dans une interview avec Bonjour Amérique en mars. “Il y a des choses privées que je dois gérer et ensuite je serai prêt à revenir et à être libre et prêt à faire mon truc. Continuez à regarder parce que je vais être de retour sur Le spectacle Wendyplus grand et plus brillant que jamais », avait-elle déclaré à l’époque.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Après la nouvelle de l’émission de Sherri, Wendy avait également annoncé qu’elle avait d’autres projets en cours, mais elle a également admis qu’elle voulait le temps de discuter avec l’ancien Voir co-animatrice, dans une interview avec La salle de l’ombre. “J’aimerais avoir la chance de parler avec Sherri et de m’asseoir et de me rencontrer”, a-t-elle déclaré.