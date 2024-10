Wendy Williams parle de Diddy et qualifie ses actions présumées d’« horribles »

Wendy Williams pèse enfin sur tous les Diddy drame – et ses opinions sont à peu près celles que l’on peut attendre de l’ancienne animatrice de talk-show qui a toujours porté un jugement sur le PDG de Bad Boy Records.

Comme nous l’avons signalé pour la première fois, les agents fédéraux arrêté Diddy au Park Hyatt de New York, et il a été inculpé de complot de racket, de trafic sexuel par la force, de fraude ou de coercition et de transport pour se livrer à la prostitution. Diddy risque une peine potentielle de prison à vie s’il est reconnu coupable.