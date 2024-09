Wendy Williams n’a été payée que 82 000 $ pour son documentaire alors que les créateurs ont probablement gagné des « millions » : poursuite

Le tuteur de Wendy Williams poursuit A&E Networks, Lifetime et les créateurs de sa série documentaire à succès, affirmant que l’animateur a gagné une somme dérisoire par rapport à l’argent qu’il aurait gagné.

Des documents judiciaires obtenus par Page Six et déposés par la tutrice Sabrina E. Morrissey, affirment que Williams, 60 ans, n’a gagné que 82 000 $ à ce jour, tandis que ceux qui ont profité de son histoire déchirante ont probablement gagné des millions.

La plainte allègue que les réseaux ainsi que le producteur Mark Ford et eOne Productions auraient « énormément profité de leur exploitation » de l’ancien DJ radio pour « Where Is Wendy Williams ? », diffusé en février.

Morrissey affirme que malgré le tournage de « séances à de nombreuses reprises », Williams a « personnellement reçu environ 82 000 dollars ».

La docu-série en deux parties a relaté le déclin de la santé et l’alcoolisme de Williams, qui ont tous contribué à ce qu’elle soit placée sous tutelle ordonnée par le tribunal en 2022.

« Il s’agit d’une somme dérisoire pour l’utilisation d’images hautement invasives et humiliantes qui la montraient dans les affres confuses de la démence, alors que les accusés, qui ont profité de la diffusion en continu du programme, ont probablement déjà gagné des millions », soutient encore le conservateur.

Dans la docu-série, Williams était incroyablement vulnérable, fondant souvent en larmes devant la caméra.

Dans une scène, l’ancienne présentatrice du « Wendy Williams Show » pleurait à cause de ses finances, en disant : « Je n’ai pas d’argent. »

Le tuteur de Williams soutient que l’animatrice était déjà dans un état mental vulnérable lorsqu’elle a filmé.

En février, on a appris que la personnalité emblématique de la télévision souffrait de démence frontotemporale et d’aphasie. Une série de tests a montré qu’elle avait commencé à « perdre la parole » et à « agir de manière erratique ».

« Les accusés ont non seulement délibérément détruit sa crédibilité et son image, mais ils l’ont fait alors qu’elle était dans l’incapacité de consentir ou d’éviter d’être filmée », allègue la nouvelle plainte.

« Les accusés ont été injustement enrichis de millions de dollars, tout en exploitant cruellement [Williams’] maladie. »

L’équipe de Williams estime que les bénéfices du documentaire devraient être reversés à l’animatrice, car elle aura « besoin d’un financement important pour bénéficier de soins médicaux et d’une supervision appropriés pour le reste de sa vie ».

Morrissey s’est opposé à la diffusion de la série dès le début. Le tuteur légal a tenté d’empêcher la diffusion du documentaire par le biais d’une ordonnance du tribunal quelques jours avant sa diffusion.

Selon la plainte, Williams a renforcé son équipe juridique en engageant une avocate spécialisée dans les droits civiques, Roberta Kaplan, et son partenaire Tim Martin, qui ont représenté E. Jean Carroll contre Donald Trump.

« Comme le montre notre plainte dans des détails douloureux et atroces, A&E, Lifetime et Mark Ford ont exploité de manière vicieuse et éhontée Wendy Williams pour leur propre profit alors qu’elle était manifestement invalide et souffrait de démence », ont déclaré à Page Six Kaplan Martin LLP et Cadwalader, Wickersham & Taft LLP, les avocats du tuteur de Wendy Williams.

« Leur comportement choque véritablement la conscience et ils ne devraient pas être autorisés à profiter de sa souffrance. Nous sommes fiers de représenter son tuteur pour les obliger à rendre des comptes. »

Page Six a contacté les représentants du défendeur mais n’a pas reçu de réponse immédiate.