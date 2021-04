WENDY Williams a montré ses jambes nues dans Daisy Dukes.

le animateur de talk-show de jour a révélé qu’elle souffrait de chevilles enflées dans sa bataille contre le lymphœdème.

Éclaboussure

Wendy Williams a montré ses jambes nues dans Daisy Dukes[/caption]

Éclaboussure

L’animatrice de l’émission de jour a révélé qu’elle souffrait de chevilles enflées dans sa bataille contre le lymphœdème[/caption]

Wendy a été aperçue en train de profiter du beau temps chaud alors qu’elle montrait ses longues jambes dans une paire de ducs de marguerites coupés.

L’hôte a même lancé un signe de paix alors qu’elle portait un sac à main à imprimé léopard.

Elle a montré son esprit citadin en portant une veste universitaire des Yankees de New York et des baskets Air Jordan.

Éclaboussure

Wendy a été aperçue en train de profiter du beau temps chaud alors qu’elle montrait ses longues jambes dans une paire de marguerites coupées[/caption]

Éclaboussure

L’hôte a même fait clignoter un signe de paix alors qu’elle portait un sac à main à imprimé léopard[/caption]

Le mois dernier, Wendy a caché ses chevilles enflées dans bottes moelleuses blanches.

Elle a été aperçue dissimulant ses pieds enflés dans d’énormes bottes blanches moelleuses.

La maman d’un enfant a flashé un manteau bleu vif Adidas x Ivy Park, de la collection Ice de Beyonce.

Instagram / Wendy Williams

L’animateur de l’émission de jour a taquiné les fans en écrivant « qui est ce gars? »[/caption]

En mars, elle a également montré aux téléspectateurs un gros plan de ses chevilles gravement enflées alors qu’elle souffrait de lymphœdème.

le animateur de talk-show de jour a admis qu’elle ne pouvait même pas marcher deux pâtés de maisons à cause de la maladie.

Wendy a demandé un gros plan de ses pieds et a dit: «Voyez-vous mes pieds? Voyez-vous comment ils rentrent à peine dans mes chaussures? J’ai un lymphœdème. Je l’ai depuis quelques années maintenant…

« Exploiter [my feet] sont décolorés. Ils sont endurcis. Je ne peux pas porter de bottes. Je ne peux pas croire en notre section de commentaires que les gens disent, pourquoi marche-t-elle comme ça.

«Eh bien, si vous me voyez dans un aéroport, vous serez comme cette Wendy en fauteuil roulant? Ouais. Je ne peux même pas marcher deux pâtés de maisons. Vous savez que vous avez l’engourdissement et ainsi de suite. Ce n’est pas curable… »





L’année dernière, Wendy a applaudi à ceux qui traînaient son lymphœdème lors d’un after-show sur Instagram: «Arrêtez de me poser des questions sur les cankles, j’ai un lymphœdème.

«Arrêtez de me demander pourquoi je porte des baskets, j’ai un lymphœdème. Arrête de me demander pourquoi mes yeux sont bombés, j’ai la maladie de Graves. Arrêtez de me demander, genre, désordre stupide! Pouvons-nous nous connecter à un niveau plus cérébral? »

Wendy a récemment publié une photo de ses câlins à un nouvel homme mystérieux.

le animateur de talk-show de jour a taquiné les fans, en écrivant « qui est ce gars? » après un voyage adoré avec son nouveau beau Mike Esterman.

Instagram / Wendy Williams

L’animatrice de l’émission de jour a récemment profité d’un voyage adoré avec son nouveau beau Mike Esterman[/caption]