Wendy Williams loue le soutien des fans et dit qu’elle est prête à “tomber amoureuse” après une crise de santé

Wendy Williams a révélé qu’elle cherchait à “tomber amoureuse” un mois après la sortie de la personnalité de la télévision d’un centre de bien-être.

Lors d’une interview avec WBLS 107.5 Circle of Sisters à New York plus tôt cette semaine, Williams a parlé de son désir de revenir dans la vie amoureuse. En 2019, Williams a divorcé de son mari depuis 20 ans, Kevin Hunter, après avoir engendré un bébé avec une maîtresse.

La femme de 58 ans a noté lors de l’entretien qu’elle ne voulait pas se remarier de si tôt et préférerait sortir avec un homme qui a déjà des enfants.

“Je veux qu’il ait déjà des enfants. Je veux qu’il ait à peu près mon âge, peut-être 10 ans de moins que moi, peut-être 15 ans de plus que moi, vous voyez ce que je veux dire”, a-t-elle déclaré. “Ensuite, nous pourrons faire des choses ensemble, comme si nous voulions tout d’un coup prendre l’avion de New York, si nous voulions prendre l’avion pour la France pour y être de deux jours pour manger ou quoi que ce soit.”

‘THE WENDY WILLIAMS SHOW’ SE TERMINE OFFICIELLEMENT VENDREDI

De plus, Williams est devenue émue lorsqu’elle a reçu les éloges d’un fan lors de l’événement alors qu’elle poursuivait sa convalescence afin de revenir à la télévision de jour.

“J’ai des larmes de rire mais aussi sincère [tears]”, a déclaré Williams. “Merci beaucoup à tous d’être ici aujourd’hui.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

En septembre, il a été annoncé que Williams prendrait congé de son “Wendy Williams Show” très populaire pour se concentrer sur sa santé.

“Nous sommes heureux d’annoncer que Wendy Williams est à la maison et guérit après avoir été dans un centre de bien-être depuis août”, a déclaré son publiciste à l’époque. “Wendy est enthousiasmée par la route qui l’attend et a hâte de publier ses nombreux projets.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS