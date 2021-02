WENDY Williams est à la recherche d’un nouveau petit ami et elle a lancé un casting pour l’aider dans sa recherche.

À quelques jours de la Saint-Valentin, l’animatrice du talk-show, 56 ans, est à la recherche d’un nouveau mec dans sa vie après son méchant divorce avec son ex-mari Kevin Hunter.

Wendy a récemment détaillé son mariage problématique avec Kevin, du début à la fin, dans son documentaire Lifetime.

Elle l’a critiqué pour être un «tricheur en série» et pour avoir eu une liaison alors qu’elle était enceinte de leur fils Kevin Jr. et plus tard engendrer l’enfant d’une autre femme.

Après avoir appris qu’il avait une maîtresse et l’avoir mise enceinte, Wendy a décidé de quitter Kevin et leur divorce a été finalisé en 2020.

Un an et quelques flings plus tard, les producteurs de Fox ont envoyé un communiqué de presse révélant que «Wendy Williams EST DE RETOUR SUR LE MARCHÉ», selon Page six.

L’appel du casting est destiné aux «hommes amusants qui peuvent gérer Wendy» qui ont entre 40 et 65 ans.

La date limite de soumission est jeudi, et le communiqué de presse a noté qu’ils «lancent un large filet» pour l’animateur du talk-show.

« Ce n’est pas une blague », a ajouté l’e-mail envoyé.

Apparemment, les producteurs de Fox recherchent des options «de haut niveau» pour Wendy alors que l’appel au casting était envoyé aux publicistes pour les partager avec leurs clients.

Un initié a déclaré au point de vente qu’il ne recherchait pas un « schlub de la rue » au hasard.

Le désir de Wendy de trouver quelqu’un de nouveau et de quitter complètement son ex Kevin vient après avoir détaillé leur relation le mois dernier dans un documentaire à vie et un biopic.

Avant la première nuit, elle a parlé avec Supplémentaire à propos du titre du film, Wendy Williams: What a Mess, expliquant que c’est vraiment ce qu’elle ressent à propos de ses relations passées et de nombreux aspects de sa vie.

La personnalité de la télévision Billy Bush a demandé si c’était une «expérience cathartique» de pouvoir mettre son mariage avec Kevin au centre de ce film et d’exprimer tous ses sentiments à ce sujet.

Wendy a répondu brusquement: «C’était cathartique de le sortir de ma vie, de le divorcer.

Elle a expliqué: «Kevin m’a trompé pendant que j’étais enceinte de mon fils … et j’ai découvert et j’aurais pu le divorcer alors, mais j’ai dit: ‘Non, j’ai un fils et je ne vais plus en avoir enfants. ‘ »

La Spectacle de Wendy Williams l’hôte a poursuivi: «… Je ne voulais pas qu’il me laisse seul. Et j’ai connu Billy, ce n’est que lorsque la mort nous sépare.

«Kevin était un tricheur en série, Kevin avait différentes maîtresses… Cette dernière était celle avec laquelle il entretenait la relation la plus longue.

Wendy et Kevin se sont mariés en 1997 avant d’accueillir leur fils en 2000.

Elle a demandé le divorce près de deux décennies plus tard, en 2019, après que Kevin eut engendré un enfant avec une autre femme.

Depuis, l’hôte, qui a récemment a perdu sa mère, a été vu dehors et environ avec des hommes mystérieux et des amis et aller à des dates.

Wendy Williams qualifie l’ex « tricheur » Kevin d’un « crétin » qui « a demandé pardon » après avoir « mis sa maîtresse enceinte »

Wendy a dit qu’elle n’avait pas de «nouvelle vie» et qu’elle avait «de nouveaux petits amis à faire».

Quelques semaines plus tard, elle tient cette promesse de recherche d’un nouvel amour et a mis en place un casting pour cela.