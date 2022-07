Wendy Williams est “DTF” maintenant que son émission est annulée

La gourou des potins d’OG, Wendy Williams, exprime son mécontentement face à l’épisode d’adieu de son talk-show homonyme et ses plans télévisés après la journée.

Le spectacle de Wendy Williams, qui a été diffusé pour la première fois en 2009 a malheureusement atteint la fin de la route le 17 juin de cette année. Comme indiqué précédemment, le dernier épisode a été animé par Sherri Shepherd qui accueillera son propre talk-show de jour en première en septembre, et Wendy n’était nulle part en vue.

Wendy n’était à juste titre pas fan de l’envoi de l’émission comme elle l’a récemment dit Le New York Post “Il n’y avait rien que j’aimais dans le [the final episode of] ‘Wendy Williams Show’ ». Lorsque les intervieweurs ont demandé à Wendy pourquoi elle n’était pas présente pour le dernier épisode de l’émission primée aux Emmy Awards, elle avait ceci à dire “[Debmar-Mercury] ne m’a pas demandé de le faire, donc je ne l’ai pas fait. Je me suis assis dans mon appartement et je l’ai regardé. Et [I was] comme, ‘Eek!’

Wendy a poursuivi en discutant plus en détail de la décision de Debmar-Mercury de ne pas l’inviter à revenir pour la finale.

« Debmar-Mercury, à mon avis, aurait dû le faire avec [me], pas ces autres personnes sur ‘The Wendy Williams Show’ », a-t-elle poursuivi.« Sauf pour Fat Joe. Je l’aime, c’est mon préféré.” Le rappeur né dans le Bronx a marché plusieurs fois pour Wendy alors qu’elle se remettait de complications liées à la maladie de Graves et au lymphœdème.

Wendy veut baiser après le divorce de Kevin Hunter

En plus de son pod et de son restaurant potentiels, Wendy travaille à concocter un peu de romance, chérie ! “Si je ne fais rien d’autre, y compris le podcast, j’aimerais tomber amoureux. Je veux baiser, excusez-moi, je suis magnifique. Puis-je f-k? interrogea la divorcée pour Le New York Post.

En avril 2019, la mère d’un enfant a finalement et justement divorcé de son double mari et ancien directeur. Kevin a été accusé d’avoir manipulé sa femme dans le but de contrôler son argent et a publiquement embarrassé l’icône des médias non seulement en trichant, mais aussi en concevant un enfant avec sa maîtresse de plusieurs années, Sharina Hudson.

« Nous avons été mariés pendant près de 22 ans. Nous étions ensemble depuis 25 ans. Je ne regrette pas le jour où je l’ai rencontré. Je ne regrette pas de l’avoir supporté pendant 25 ans – et cela n’a rien à voir avec le fait qu’il ait eu ce bébé ou qu’il ait eu cette petite amie pendant près de 15 ans de notre mariage. Je la connais presque depuis le début. Je sais que Kevin est un tricheur en série. dit-elle dans une interview avec Le spectacle de Jess Cagle sur SiriusFM.

Avec son ex-mari et son talk-show partis, Wendy semble s’amuser avec la vie et se concentrer sur ce qui compte le plus.

Espérons que son podcast rapporté précédemment se produise parce que nous avons hâte d’obtenir notre thé de la reine originale de Messy.

Comment vas tu’?!