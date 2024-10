Wendy Williams dit qu’il est « temps » que Sean « Diddy » Combs soit en prison après avoir affirmé avoir tenté de ruiner sa carrière

Wendy Williams dit qu’il est « temps » que Sean « Diddy » Combs soit jeté en prison alors que le rappeur en disgrâce est incarcéré sans caution avant son procès pour trafic sexuel et racket.

L’ancienne personnalité de la télévision, 60 ans, a parlé du magnat de la musique en disgrâce – quelqu’un avec qui elle se dispute publiquement depuis de nombreuses années – dans une interview avec le courrier quotidien.

Williams a déclaré qu’elle aurait été au courant du comportement du rappeur « I’ll Be Missing You » depuis un certain temps.

« Ce qui est vraiment bizarre, c’est que tant de gens m’ont dit : ‘Wendy, c’est toi qui l’as appelé' », a-t-elle déclaré au média. « Y compris certaines personnes de ma famille qui ont dit la même chose. »

Abordant la vidéo virale de 2016 de Combs agressant vicieusement son ex-petite amie Cassie Ventura dans le couloir d’un hôtel, Williams a déclaré que les images étaient tout simplement «horribles».

« Tu sais ce que je ressens à ce sujet ? Il était temps», a-t-elle déclaré. « Pour voir cette vidéo à la télé de [Ventura] se faire tabasser… c’était tout simplement horrible. Mais maintenant, vous devez penser : « Combien de fois encore ? Combien de personnes ? Combien de femmes encore ? C’est tellement horrible.

Les sentiments de Williams pour Combs ont été mis à nu depuis qu’elle a accusé le milliardaire d’avoir « à lui seul » ruiné sa carrière en la faisant virer de sa populaire émission Hot 97 en 1998.

Combs risque au moins 15 ans de prison après avoir été accusé de trafic sexuel, de racket et de fraude.

Mardi, les avocats ont déclaré que plus de 100 victimes présumées – dont une âgée de 9 ans à l’époque – devraient intenter des poursuites contre Combs pour abus et exploitation sexuels présumés dans des affaires qui exposeront « de nombreuses personnes puissantes ».

Les plaintes déposées par 120 accusateurs étaient réparties à peu près également par sexe, comprenaient 25 mineurs et s’étalaient sur 30 ans.

Combs a comparu devant le tribunal fédéral de Manhattan, où il a plaidé non coupable. Combs s’est vu refuser la caution proposée de 50 millions de dollars et a été envoyé en prison immédiatement après l’audience. Il attendra son procès derrière les barreaux.

Lors d’un épisode de 2019 de son talk-show éponyme, Williams a fait allusion à l’implication de Diddy dans une crise.

« Il était une fois un magnat de la musique qui envoyait son groupe exclusivement féminin me battre devant la station de radio. Fait! » dit-elle à l’époque. « J’ai fini mon quart de travail, rassemblé mes écouteurs, posé mon sac [on] mon bras et moi voyons tout le monde aligné à la fenêtre et regardant le trottoir.

« Je trouve ce groupe de filles, saute d’un taxi gitan, pour me poursuivre », a-t-elle affirmé. «Pour battre mon a-! Pour quoi? Tu sais que ce que j’ai dit était vrai. Vous étiez tous fauchés, vous viviez dans les cités et c’était tout.

Et dans son livre de 2004 « The Wendy Williams Experience », elle a parlé d’un « certain niveau de mépris envers Puff » parce qu’il « a tenté à lui seul de ruiner » sa carrière.

« L’enfer qu’il m’a fait subir. Je n’oublierai jamais. Mais je ne le déteste pas », a-t-elle écrit dans ses mémoires.

Les affirmations de Williams selon lesquelles Combs l’aurait fait virer de la série ont également été reprises par l’ancien garde du corps du rappeur, Gene Deal.

« Puff a dit à Hot 97 que s’ils ne se débarrassaient pas d’elle avant son retour à New York, ils n’obtiendraient aucune musique d’aucun de ses amis, d’aucun des dirigeants de maisons de disques qui étaient cool avec lui, tout le monde. allait boycotter leur station », a déclaré Deal au podcast musical « The L’art du dialogue» en 2022.

« Nous étions à Los Angeles pendant environ trois jours ; Avant notre retour à New York, Wendy Williams était à la radio de Philadelphie. C’était fini pour elle. Elle a été licenciée.

Le Post a contacté les représentants de Diddy pour obtenir leurs commentaires.