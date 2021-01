WENDY Williams a dit qu’elle avait eu une « aventure d’une nuit » avec Method Man pendant une nuit folle de « fumer de l’herbe et lui donner un bain ».

L’homme de 56 ans a rappelé la nuit mémorable lors d’une récente entretien avec DJ Suss One.

L’animatrice de l’émission de jour – qui a été ouverte sur son abus de drogue dans le passé – a déclaré qu’elle avait déjà emmené le membre du clan Wu-Tang chez lui dans son appartement.

En parlant de sa soirée avec le rappeur de 49 ans, Wendy a dit: « J’ai fumé un blunt avec Method Man pendant que je lui donnais un bain et c’était une aventure d’un soir. Et il le niera, peut-être pas. »

Elle a continué que l’histoire ne sera pas incluse dans son prochain film Wendy Williams: The Movie, déclarant: « Ce n’était pas dans le [biopic] parce que Method Man est toujours très en colère contre moi. Je ne sais pas [why].

«Pour être moi, pour dire la vérité.

«C’était une nuit, nous étions dans le club quand une bagarre a éclaté et des coups de feu ont éclaté.

« Le combat était ridicule. Tout le Wu-Tang était là. Mais ce n’était que Meth dans les chevrons. »

Wendy et Method Man, de son vrai nom Clifford Smith Jr., ont ensuite quitté le club main dans la main.

Elle a rappelé: «Il a roulé un blunt, on a fumé un blunt, on a regardé le combat, on a entendu les coups de feu, les flics sont entrés.

«Il roulait avec la voiture de Staten Island avec tout le clan et son peuple et je suppose que j’ai battu les yeux et secoué mon épaule, tu sais comment je fais, et j’ai dit, ‘tu veux venir? Et il a dit: « Ouais ». «

Wendy a poursuivi: « Les gens ne se rendaient même pas compte à l’époque que c’était Wendy et l’une des plus grandes stars, le leader du plus grand groupe du monde, vient de partir, est montée dans son Pathfinder et est retournée dans son appartement à Jersey City. où elle le baignait dans son jacuzzi et fumait plus d’herbe, vous savez, c’était à l’époque du coca.

« Je ne me souviens pas de ce qu’il a fait, je ne vais pas l’impliquer là-dessus. »

Avant l’hébergement Le spectacle de Wendy Williams, elle a travaillé comme animatrice de radio à partir de la fin des années 80.

Bien que les choses n’aient pas fonctionné entre Wendy et Method Man, l’animatrice semble satisfaite de sa vie amoureuse après avoir été portait une « bague de fiançailles » de son ex-mari Kevin.

Lors d’un épisode de son talk-show, elle a déclaré aux téléspectateurs: « Non, l’amour ne vit plus ici. Regardez, c’est ma bague d’origine.

«Chaque diamant est vidé, et j’ai pensé que je le porterais pour un haha ​​drôle et drôle.

« Ce que je fais en fait avec ça dans la maison, c’est que ça tient à [a lanyard] et les chats le frappent. Et donc ce matin j’ai vu ça et j’ai dit que je vais le porter pour un drôle de haha. «

Kevin et Wendy se sont mariés en 1997 et ont un fils de 20 ans, Kevin Jr.

Elle a demandé le divorce en 2019 après que Kevin aurait engendré un enfant, appelé Journey, avec Sharina Hudson.