Wendy Williams critiquée par la famille de la star de TikTok, Swavy, après que l’animateur de télévision se soit moqué de son apparence après sa mort tragique

La famille de la défunte star de TikTok, Swavy, critique la façon dont Wendy Williams a traité sa mort tragique.

La semaine dernière, le animateur de talk-show de jour semblait se moquer du meurtre signalé de Swavy, et maintenant sa mère et son frère veulent des excuses.

Le spectacle de Wendy Williams / Fox

La famille de la défunte star de TikTok, Swavy, critique la façon dont Wendy Williams a traité sa mort tragique[/caption]

Dans une interview avec TMZ, la mère de Swavy, Chanelle Clark a partagé : « Je devais m’allonger là avec mon fils… et j’ai demandé à Dieu, pourquoi m’as-tu laissé voir ça. Et je devais penser qu’il n’y aurait personne d’autre avec lui que sa mère. J’ai dû voir mon fils là-bas abattu. Voir quelque chose comme ça en tant que mère, ça te chamboule littéralement…

La star des réseaux sociaux, de son vrai nom Matima Miller, était abattu lundi, et sa famille ont partagé la nouvelle en ligne, ajoutant qu’ils « travaillaient avec diligence pour obtenir justice pour Swavy ».

Chanel a poursuivi : « … Wendy Williams en tant que mère, comment pouvez-vous mettre un enfant là-bas comme ça. Personne ne le connaissait comme ça.

« … Mon fils n’aurait pas dû être abattu dans la rue comme ça pour que quelqu’un reconnaisse qui il est…

« … Je mérite des excuses. Mais à ce stade, je suis tellement énervé… parce que tu l’as fait comme… je cherche des excuses. Je veux des excuses. Mais en même temps, j’en ai marre Wendy. «

Instagram/@oneway.swavy

La star des réseaux sociaux, de son vrai nom Matima Miller, a été abattue lundi[/caption]

Instagram/@oneway.swavy

La mère de Swavy a déclaré: « Je cherche des excuses. Je veux des excuses. Mais en même temps, j’en ai marre de Wendy’[/caption]

Le frère aîné de Swavy, Rahkim, a également déclaré à TMZ dans l’interview : « Wendy a toujours été une personne désordonnée. C’est en quoi consiste sa vie : ces ragots et ces histoires de reportage. Mais ce n’est pas n’importe quelle autre histoire. Ce n’est pas un point culminant. Ce n’est pas un sujet brûlant. C’est notre vraie vie. Nous avons affaire à cela dans la réalité.

«Donc, pour qu’elle parle des événements entourant la mort de mon frère avant qu’elle ne contacte notre famille. Elle n’a pas envoyé de condoléances. Elle n’a même pas rapporté les bonnes histoires. C’est une chose de prendre la connaissance du public et de la diffuser, mais vous avez donné un faux récit, vous avez donné une fausse histoire. Vous l’avez dépeint comme un voyou, comme un trafiquant de drogue, comme quelqu’un qui essayait d’être dans la rue… et ce n’était pas le genre de personne qu’il était…

« En tant que femme noire et en tant que mère noire, vous n’aviez aucune empathie pour ma famille… les mots ne peuvent pas expliquer ce que je ressens. Je suis tellement fâché. Je suis tellement en colère. Je suis triste. C’est juste qu’il se passe beaucoup de choses.

Spectacle de Wendy Williams

Dans son émission, Wendy a déclaré à propos du meurtre de Swavy qu’elle « ne savait pas qui est cette personne » et « une personne dans ce bâtiment » non plus.[/caption]

Spectacle de Wendy Williams

Wendy a ensuite montré une photo de Swavy disant « Le voici » et l’a regardé de haut en bas plusieurs fois, semblant se moquer de son apparence.[/caption]

Dans son émission, Wendy a déclaré à propos du meurtre de Swavy qu’elle « n’avait aucune idée de qui est cette personne » et « une personne dans ce bâtiment non plus ».

Elle a ensuite ajouté qu’il était une star de TikTok et qu’il « avait plus d’adeptes que moi, 2,5 millions ».

Wendy a ensuite montré une photo de Ondulée disant « Le voici », et se mit à le regarder de haut en bas plusieurs fois, semblant se moquer de son apparence.

Enfin, elle a relayé : « Il a 19 ans, et il a été assassiné lundi matin. »





Swavy était réputé pour publier des vidéos de comédie et comptait environ 98 millions de likes sur les réseaux sociaux.

Sa famille a confirmé la nouvelle dans un communiqué sur sa page Instagram, partageant : « Au nom de notre famille, nous tenons à vous remercier pour le soutien et l’amour continus de Matima Miller, également connue sous le nom de Swavy ou Babyface.

« C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Swavy le 07/05/2021. Il nous a été enlevé en raison d’un acte insensé de violence armée.