WENDY Williams a choqué ses fans en criant « mort » à Jamie et Lynne Spears à la télévision en direct.

La femme de 56 ans a partagé sa réaction intense à la façon dont les parents de Britney l’ont traitée au milieu de sa bataille juridique pour la tutelle.

Tout en réfléchissant à la bataille de la tutelle pendant le segment Hot Topics de Le spectacle de Wendy Williams, l’hôte a déclaré: « Comment osez-vous, M. Spears. Tu m’as fait berner.

Wendy a ajouté : « Et vous aussi, Mme Spears.

« Mort à tous ! »

Après qu’un fan ait partagé le clip sur Twitter, un certain nombre de fans ont exprimé leur choc face aux commentaires de Wendy.

Beaucoup de gens « le pensaient », tandis qu’une autre personne a souligné qu’elle l’avait dit « de toute sa poitrine ».

L’animatrice semble avoir changé d’avis sur la bataille de la tutelle, car elle précédemment défendu Jamie lors d’un épisode de février de son talk-show.

Après avoir regardé le Encadrer Britney Spears doc, Wendy a déclaré à ses téléspectateurs: « Je pense que son père est un homme bon … J’ai entendu dire qu’elle a toujours besoin d’être contrôlée, et elle a besoin d’avoir quelqu’un qui contrôle ses finances et contrôle avec qui elle est amie et où elle va et à quelle heure elle arrive, et ne conduisez pas de voiture.

« Et si vous vous assurez que la sécurité est avec vous, ils peuvent prendre le volant au cas où vous ne le pourriez pas et que vous n’êtes pas un si bon conducteur. Je me sens mal pour elle. Cela m’a rendu très très triste… Je veux voir Britney se rétablir et ensuite elle est encore assez jeune et assez belle pour revenir sur la scène et nous captiver tous à nouveau. C’est cette fille. »

Hier, le chanteur de 39 ans fait un certain nombre de déclarations choquantes au cours de la audience, y compris celui sa famille l’a envoyée dans une cure de désintoxication de 60 000 $ dans une petite maison de Los Angeles.

Britney a affirmé que les personnes qui dirigeaient le centre de réadaptation essayaient de lui faire du mal, tandis que son papa aurait « aimé ça ».

Elle a également comparé les « abusifs » tutelle au trafic sexuel, déclarant : « Dans Californie, la seule chose similaire à cela s’appelle le trafic sexuel, obligeant quiconque à travailler contre son gré.

« Et en emportant tous leurs biens, carte de crédit, espèces, téléphone, passeport. »

Aditionellement, Britney a critiqué sa famille sur la façon dont ils ont géré sa tutelle, déclarant: «Ma famille n’a rien fait de dieu. Tout ce que j’avais à faire, [my dad] était celui qui a tout approuvé. Toute ma famille n’a rien fait.

Sous la tutelle, Jamie a eu le contrôle total sur les 60 millions de dollars de Britney au cours des 13 dernières années.

Jamie, 68 ans, et Lynne, 66 ans, partagent également leur fils Bryan, 44 ans, et leur fille Jamie Lynn, 30 ans.

L’ancien couple s’est marié de 1976 à 2002.

Après que Britney a fait ses débuts devant le tribunal mercredi, Jamie a publié une déclaration insistant sur le fait qu’il aimait sa fille.

le déclaration lire : « Il est désolé de voir sa fille souffrir et souffrir autant. M. Spears aime beaucoup sa fille.

Britney semblait être de bonne humeur quand elle était scourse en pot avec son petit ami Sam Asghari un jour après l’audience, dont The Sun a obtenu en exclusivité des photos.