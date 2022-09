Un célèbre titan du talk-show fait une pause dans ses plans de retour pour se concentrer sur sa santé.

Un publiciste de Wendy Williams a confirmé que l’hôte cherchait un traitement pour des “problèmes de santé généraux”.

“Wendy est entrée dans un centre de bien-être à la recherche d’aide pour gérer ses problèmes de santé généraux”, a déclaré le représentant de Williams, Shawn Zanotti. Le journaliste hollywoodienmercredi. “Elle prend du temps pour se concentrer sur sa santé et son bien-être alors qu’elle se prépare pour un retour majeur pour le prochain niveau de sa carrière avec The Wendy Experience Podcast.” “Mme. Williams est soigné par une équipe composée de certains des meilleurs médecins du monde. Nous vous demandons vos prières et vos meilleurs vœux pendant cette période.

Zanotti n’a pas précisé les problèmes de santé spécifiques pour lesquels Williams est traitée, mais ces dernières années, elle a eu une série de problèmes de santé.

L’hôte, 58 ans, a été testée positive avec un cas révolutionnaire de COVID-19 au milieu de complications de santé en cours liées à sa bataille contre la maladie de Graves. Elle s’est ensuite remise du virus, mais luttait toujours contre des complications liées à des problèmes de thyroïde et à un lymphœdème. En mai, Wells Fargo a gelé ses avoirs, la qualifiant de “personne incapable” et de “victime d’influence indue et d’exploitation financière”.

Elle a nié les allégations d’incapacité et s’est engagée à revenir à son émission-débat éponyme “meilleure et plus brillante”, bien que Sherri Shepherd ait déjà été nommée comme elle. Spectacle de Wendy Williams remplacement.

Le nouveau spectacle de Shepherd, Cherri, créé le 12 septembre.

Williams a également détaillé les problèmes de dépendance et a déjà effectué des séjours dans des établissements sobres, le plus récemment en mars 2019.

Nous adressons nos meilleurs vœux à Wendy Williams.