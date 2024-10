Wendy Williams brise son silence sur l’arrestation de Diddy après l’avoir interpellé pendant des années

Wendy Williams a émis de rares commentaires après l’arrestation de Sean « Diddy » Combs pour trafic sexuel.

« Ce qui est vraiment bizarre, c’est que tant de gens m’ont dit ‘Wendy, c’est toi qui l’as appelé' », a déclaré l’animatrice solitaire du talk-show. dit à DailyMail.com mardi. « Y compris certaines personnes de ma famille qui ont dit la même chose. »

Le tabloïd rapporte que Williams n’est pas étranger à Diddy et a ouvertement critiqué le rappeur bien avant que le gouvernement fédéral ne frappe à sa porte.

En 2017, Williams a interviewé Diddy sur Le spectacle de Wendy Williamset les deux semblaient se racheter.

«Je sais que j’ai énervé beaucoup de gens, y compris vous, mais la boucle est bouclée, tout le monde. Lancez-vous dans une conversation entre adultes », a déclaré Williams au début de l’interview.

En mai, une vidéo de surveillance de 2016 montrant Diddy battant sa petite amie de l’époque, Cassie, a commencé à circuler, et Williams pense que cela a pris du temps.

« Tu sais ce que je ressens à ce sujet ? Il était temps », a déclaré Williams au tabloïd à propos de la vidéo graphique. « Pour voir cette vidéo à la télé de [Cassie] se faire tabasser… c’était tout simplement horrible… Mais maintenant tu dois réfléchir, combien de fois encore ? Combien de personnes ? Combien de femmes encore ? C’est tellement horrible.

Diddy mis à part, Williams, qui a fait face à de nombreux problèmes de santé depuis qu’elle a quitté son émission-débat éponyme en 2021, y compris un diagnostic d’aphasie, a déclaré au média qu’elle « allait bien ».

Plus récemment, la femme de 60 ans a exposé pleinement sa vie dans une série Lifetime de quatre épisodes intitulée Où est Wendy Williams?. Dans ce document, Williams a parlé de la détérioration de sa santé et de sa lutte contre l’abus d’alcool, et a révélé qu’elle était sous tutelle financière.