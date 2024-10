Wendy Williams brise le silence sur les allégations de trafic sexuel de Diddy : « Il est temps »

Wendy Williams est à la mode au milieu de cette situation entre Diddy et Cassie ! Il fallait être en vie quand radio Wendy était sur Diddy pendant des années ! C’est une ICÔNE et le monde des potins et de la journée n’est plus le même depuis son départ. #WendyWilliams pic.twitter.com/xyX2A6smK5

– KEMPIRE 🐘 (@TheKempire) 17 novembre 2023

@TheKempire