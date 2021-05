WENDY Williams a révélé qu’elle avait utilisé sa pause déjeuner jeudi pour un peu de «flirt».

L’homme de 56 ans est de retour sur le marché après récemment se séparant de son petit ami, Mike Esterman.

Wendy Williams a révélé qu’elle avait eu un petit « flirt » jeudi à midi[/caption]

L’animateur de jour a pris une pause du tournage Le spectacle de Wendy Williams manger des chiens de maïs et de la moutarde, en le montrant aux fans sur Instagram.

Elle a posté une photo d’une assiette en papier remplie de la nourriture frite, avec une bouteille d’eau et ce qui semblait être l’un de ses grands anneaux brillants.

«Je suis dans mon bureau en train de déjeuner,» Wendy a sous-titré la photo, avant d’ajouter qu’elle «flirte également au téléphone».

La personnalité de la télévision a admis qu’elle avait également un tas de «nouveaux vêtements à essayer», mais elle voulait d’abord se concentrer sur sa nourriture et un éventuel nouveau type.

L’hôte de jour a mangé des chiens de maïs et s’est mis à envoyer des SMS sur son téléphone[/caption]

Elle a dit aux fans qu’elle avait également de « nouveaux vêtements à essayer »[/caption]

Elle a terminé sa légende: «@joyannreid était fabuleux! Regardez-vous son émission? #thursday #lunch #lunchtime. «

Les fans étaient divisés sur son option de déjeuner, beaucoup disant qu’elle avait l’air «trop cuite» et qu’elle ne devrait pas manger des aliments aussi «malsains».

D’autres ont dit à quel point ils «aiment» les chiens de maïs et qu’ils «pourraient utiliser» l’un de ceux-ci dès maintenant pour leur propre repas.

Ce qu’ils pouvaient dire sur la même page, cependant, c’était de vouloir en savoir plus sur la vie amoureuse actuelle de Wendy.

Wendy s’est récemment éloignée de son petit ami Mike Esterman[/caption]

Les deux ont commencé à se voir en février après avoir fait partie d’un segment de rencontres de son émission[/caption]

Un fan a demandé: «Mme. Wendy avec qui flirter ?? Dites-le »

Un autre a commenté: « flirter avec… »

Un troisième a écrit: «Avec qui flirte avec où Mike à «

D’autres voulaient également plus d’informations sur son ex Mike, se demandant: «Qu’est-il arrivé à Mike? Ai-je oublié quelque chose??? Partagez! »

Elle était à la recherche de l’amour après son divorce désordonné[/caption]

Les deux se sont bien entendus et ont commencé à passer beaucoup de temps ensemble[/caption]

Wendy a rencontré un dirigeant de l’immobilier et célébrité booker Mike, qui vit dans le Maryland, en février, lorsqu’il s’est inscrit pour participer à un segment de rencontres sur son émission.

Elle cherchait de l’aide pour retrouver l’amour après un divorce compliqué, et les deux se sont entendus, mais cela n’a pas duré longtemps.

Ils ne se sont pas vus depuis des semaines après sa visite chez lui, et Mike a déclaré au Sun en exclusivité qu’ils s’étaient séparés.

«C’est une période occupée de l’année pour la rénovation domiciliaire, je ne sais pas si je peux lui donner ce qu’elle veut», dit-il.

Mike a récemment partagé qu’ils étaient tous les deux trop occupés pour le faire fonctionner[/caption]

Wendy a eu une méchante séparation avec son ex Kevin Hunter en 2019, après 20 ans de mariage[/caption]

Mike a poursuivi: «Personne n’a appelé ça un jour, il n’y a tout simplement pas le temps de se rencontrer. Nous parlons quand nous le pouvons. Je ne peux pas l’empêcher de rencontrer quelqu’un qui peut lui donner plus.

«Elle a le droit de rencontrer d’autres personnes, nous ne sommes pas dans ce type de relation. Elle trouvera quelqu’un.

Malgré son emploi du temps chargé, il a confirmé que la paire était toujours en contact et pourrait se revoir à l’avenir.

Elle « flirte maintenant sur son téléphone » et est vue avec des hommes mystérieux[/caption]

En mars, Wendy a parlé de son enthousiasme pour sortir avec Mike sur son émission, partageant: «Il vit dans le Maryland, et je vis ici [in New York]. À cause du virus, vous ne pouvez pas faire tout ce voyage. Vous ne pouvez pas.

«Un intelligent ne le fait pas. Mais je vais le voir cette semaine. Il est occupé… Nous parlons tout le temps.

Elle a ajouté qu’elle trouvait Mike «mignon, drôle, [and] intelligent. »





Wendy est à la recherche de l’amour à la suite de sa méchante séparation d’avec son ex Kevin Hunter en 2019, après 20 ans de mariage.

Le couple s’est séparé après son ex a engendré un enfant avec sa maîtresse, Sharina Hudson, suite à une aventure de plusieurs années.

Mike avait précédemment déclaré au Sun qu’ils s’étaient liés pour avoir triché des ex, après avoir également eu le cœur brisé il y a quelques années.