WENDY Williams a suggéré que la professeure d’art de North West avait peut-être réalisé son impressionnante peinture de paysage au lieu de la fillette de sept ans.

La animateur de talk-show de jour admis qu’elle ne peut pas être sûre Kim Kardashian l’art de la montagne de sa fille est réel.

Wendy a dit du professeur d’art de North qui produisait peut-être l’œuvre: «Être professeur d’art pendant 30 ans … faire quelque chose pendant 30 ou 30 ans, vous avez certainement des restes qui traînent.

Elle a suggéré que peut-être l’enseignant a offert à son célèbre élève le tableau: « ‘Ici, Nord, prends ça …’ ‘Kim J’ai ceci. Mettez ceci sur Instagram. J’en ai plein. Regarde ma fille a posé près d’un en 2006. Kim, fais-le.

« Ou peut-être Nord Elle l’a peint elle-même … Si North peint comme ça à sept ans, imaginez à quel point elle sera agaçante dans 30 ans. «

Plus tôt cette semaine, Kim a montré celui de sa fille La peinture de la scène de montagne, qui comprend des fleurs et des arbres au premier plan, un lac scintillant au milieu et un paysage de montagne enneigé en arrière-plan.

Elle a sous-titré le message: « » Mon petit artiste du Nord. «

Le nom de North, accompagné d’un smiley, est écrit dans le coin inférieur droit.

Depuis, Kim a défendu sa fille sur Instagram en écrivant: «Ne jouez pas avec moi quand il s’agit de mes enfants!

« Ma fille et sa meilleure amie ont suivi un cours sérieux de peinture à l’huile où leurs talents et leur créativité sont encouragés et nourris… »

Kim a ajouté: « Comment osez-vous voir des enfants faire des choses géniales et ensuite essayer de les accuser de ne PAS être géniaux !?

« S’il vous plaît, arrêtez de vous embarrasser avec la négativité et permettez à chaque enfant d’être grand! NORD-OUEST PEINT CETTE PÉRIODE! »

Camryn Frederickson a également soutenu Kim et North partageant une photo d’elle-même alors qu’elle était âgée de sept ans, debout à côté d’un tableau similaire.

Elle a expliqué: «Ma mère m’a appris à peindre ceci et elle a appris à North comment peindre le même il y a à peine deux semaines.

« Elle est professeur d’art depuis 30 ans et tous ceux qui suivent ses cours passent exactement par la même peinture lorsqu’ils commencent. »