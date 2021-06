WENDY Williams a été aperçue abattue après que son ex-mari, l’enfant amoureux de Kevin Hunter avec sa maîtresse, a été révélé pour la première fois.

La reine de la conversation de jour a été vue en train de sortir de son immeuble à New York mardi, à la suite de The Sun premières photos exclusives de son ancien producteur exécutif et mari, avec sa maîtresse et leur enfant amoureux vivant comme une famille heureuse en Floride.

Wendy Williams avait l’air sombre en passant devant des photographes mardi matin[/caption]

L’animatrice de l’émission de télévision n’a pas encore abordé les clichés de The Sun montrant son ex Kevin Hunter avec son enfant amoureux pour la première fois[/caption]

La prétendue maîtresse de longue date de Kevin, Sharina Hudson, a été vue en train de porter leur fille la semaine dernière[/caption]

Wendy, 56 ans, parée de noir de la tête aux pieds, gardait les yeux détournés alors qu’elle passait devant des photographes devant son immeuble chic.

La diva du jour était en route pour le Spectacle de Wendy Williams studios du côté ouest de Manhattan.

Wendy n’a pas abordé les premières photos de son ex avec sa nouvelle famille, ni le reportage exclusif de The Sun sur la nouvelle vie de Kevin dans la communauté chic de Coral Springs, dans son émission de mardi.

Dans les premières photos de The Sun, Kevin a été vu en train de bercer avec amour son tout-petit lors d’une sortie près de la nouvelle maison de Floride qu’il partage avec son prétendue maîtresse de longue date, Sharina Hudson.

L’animatrice du Wendy Williams Show était vêtue de noir alors qu’elle sortait de son immeuble mardi[/caption]

Kevin mène une vie de famille heureuse et tranquille dans la communauté haut de gamme de Coral Springs, en Floride[/caption]

Wendy a semblé garder les yeux détournés alors qu’elle passait devant des photographes mardi[/caption]

Kévin, 48 ans, Sharina, 36 ans, et leur fille Journey, deux ans, ont été vues faire des courses ensemble la semaine dernière.

Le 8 juin, le producteur new-yorkais devenu papa basé en Floride a été aperçu en train de transporter sa petite fille et un sac fourre-tout dans leur voiture.

Plus tard, Sharina a été photographiée en train d’aller dans un salon de manucure local avec un ami.

Le 10 juin, Kevin, Sharina et Journey se sont aventurés dans une autre sortie en famille.

Kevin, au volant d’une Ferrari, et Sharina, dans une Audi, sont arrivés dans une autre maison de la région pour rendre visite à des amis.

Une source a confié en exclusivité au Sun que Kevin était bien placé deux ans après son scandale avec Wendy, 56 ans.

Kevin sourit en marchant avec Sharina et leur tout-petit en Floride[/caption]

Sharina embrasse sa fille alors qu’elles faisaient des courses la semaine dernière[/caption]

L’initié a déclaré: « Il vit avec Sharina et leur bébé.

« Ils sont vraiment très heureux ensemble, ils sont passés de tout le drame du New Jersey avec son mariage… Cela a fait des merveilles pour leur relation. »

Le divorce aurait pu être très explosif, a insisté la source, si Kevin – le père du fils de Wendy, Kevin Jr., 20 ans – avait décidé de s’exprimer publiquement à l’époque.

La source a ajouté : « Kevin est un homme très calme et fort.

« Cette chose aurait pu exploser comme une guerre des roses en public s’il avait commencé à parler.

« Il est vraiment resté silencieux et il faisait ce qu’il fallait pour le bien de son fils. »

Wendy et Kevin, dans des temps plus heureux, avec leur fils Kevin Hunter Jr.[/caption]

Alors que la vie de Kevin semble être en harmonie, son bonheur n’est pas facile pour son ex, a déclaré la source au Sun.

« Il est heureux et c’est une pilule difficile à avaler pour Wendy, d’autant plus que elle n’a pas encore trouvé quelqu’un« , a affirmé la source.

Wendy est actuellement célibataire après une séparé de l’homme d’affaires Mike Esterman.

La source a déclaré au Sun: « C’est difficile d’être Wendy et de sortir avec un projecteur si brillant. Elle a du mal.

« Pendant ce temps, Kevin a toujours été si privé. Ce qui est tout le contraire de Wendy qui bavarde publiquement pour gagner sa vie.

Wendy et Kevin ont connu une rupture désordonnée en 2019 après qu’il a été signalé que sa prétendue amante Sharina était tombée enceinte de son enfant.

Kevin a perdu son mariage et son travail lucratif en tant que producteur exécutif de Wendy[/caption]

L’animatrice de télévision, qui a parlé ouvertement de ses problèmes d’alcoolisme et de toxicomanie dans le passé, a semblé devenir incontrôlable après le scandale.

Elle se serait inscrite en cure de désintoxication en Floride.

Wendy est retournée à New York après sa cure de désintoxication et a emménagé dans une maison sobre au début de 2019, a admis l’animatrice de télévision.

Après qu’il soit apparu que Sharina avait accouché en mars de la même année, Wendy a demandé le divorce de son mari depuis plus de 20 ans.

Wendy a affirmé plus tard elle savait que Kevin avait une « fille de côté » pendant près de 15 ans de leur mariage de près de 22 ans.

Elle a dit le Le spectacle de Jess Cagle: « Je la connais presque depuis le début. J’ai su que Kevin est un triche en série.





« La première fois que j’ai appris, c’était alors que j’étais enceinte de notre fils alité. Pendant ce temps-là, je lui ai donné naissance, il était en salle d’accouchement.

Wendy poursuivit : « Je comploté pour divorcer Kevin et moi avons sacrifié beaucoup de moi-même pour réussir de l’autre côté. Et tout a fonctionné.

« Cette fille n’était pas la seule. C’est justement elle qui a gardé son bébé. J’ai dit « garder son bébé » parce que d’après ce que M. Hunter m’a dit la nuit où elle était avec ce nouveau bébé Journey et sa famille et ainsi de suite dans le sud, il était avec moi en train de me demander pardon.