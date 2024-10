Wendy Williams a déclaré qu’elle « n’oublierait jamais » « l’enfer » que Diddy lui a fait subir

Wendy Williams n’aimait pas Sean « Diddy » Combs, ce qu’elle n’a pas essayé de cacher tout au long des années 1990 et au début des années 2000. Elle a parlé de sa vie dans son émission de radio et, plus tard, dans son émission-débat télévisée. Selon Williams, Diddy ressentait la même chose à son égard. Même si elle ne voulait pas entrer dans les détails, elle a déclaré qu’il avait travaillé dur pour lui rendre la vie difficile.

Wendy Williams a déclaré que Sean « Diddy » Combs lui avait fait vivre « l’enfer »

La relation controversée de Williams avec Diddy était suffisamment connue pour qu’elle lui consacre un chapitre entier de son livre de 2004. Elle a expliqué qu’elle souhaitait utiliser le chapitre de The Wendy Williams Experience pour « mettre fin à tout ce problème – une fois pour toutes ». Elle a expliqué que même si elle ne le détestait pas, elle ne pouvait pas pardonner la façon dont Diddy avait tenté de mettre fin à sa carrière.

« Pour mémoire, je ne déteste pas Sean ‘Puff Daddy,…