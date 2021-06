Wendy Williams, 56 ans, glisse presque hors du sommet sur une nouvelle photo alors que la star se vante de Ray J ‘l’a traitée à déjeuner’

WENDY Williams, 56 ans, a presque glissé de son haut sur une nouvelle photo alors que la star du talk-show se vantait que Ray J l’avait « faite déjeuner ».

Wendy a posté une photo d’elle près du pincement Instagram.

Wendy a écrit comment sa fierté « signifie tout »[/caption]

Wendy a décrit Ray J comme son « petit frère »[/caption]

Le spectacle de Wendy Williams l’hôte avait la tête tournée et faisait face à une direction différente lorsque la photo a été prise.

Assise à l’arrière d’une voiture, Wendy a célébré le « mois de la fierté » avec son haut coloré.

L’animateur a écrit en légende du cliché : « Ma fierté porte bien et veut tout dire !! »

Ray J a emmené Wendy au « brunch »[/caption]

Wendy était assise sur le plateau de son talk-show[/caption]

Juste un jour avant, Wendy a pris un cliché avec l’acteur Moesha Ray J sur les réseaux sociaux.

Les stars de la télévision portaient toutes deux des masques faciaux alors qu’elles se blottissaient ensemble.

Wendy a décrit Ray J comme son « petit frère » parce qu’elle « est proche de sa famille ».

Wendy a écrit : « Devinez qui m’offre un brunch ? Il est très mignon et très marié.

Wendy a célébré la fête des pères avec Kevin Jr.[/caption]

Wendy a embrassé Kevin Jr. sur la joue[/caption]

La semaine dernière, la célèbre animatrice de talk-show a célébré la fête des pères en partageant un instantané de son enfant sur Instagram.

Wendy a pris une photo rare avec son fils Kevin Jr., 20.

L’animateur de talk-show a sous-titré le message: « J’ai passé un bon moment avec ma famille ce week-end à Miami !! Je vais vous renseigner tmrw. CHITCHAT adore s’allonger dans mes bagages LOL !!

Kevin veut que je planifie son 21e anniversaire et il a de GRANDES idées. Je vais faire du jus pour le dîner pour compenser toute la nourriture et les slurpees. Et toi? »

Wendy et Kevin Sr. photographiés ensemble[/caption]

Wendy et Kevin Sr., 48 ans, étaient mariés depuis environ 22 ans.

L’ex-mari de la personnalité de la télévision a été photographié avec son enfant d’amour pour la première fois – environ deux ans après que le scandale d’infidélité ait rompu leur mariage.

Dans les photos exclusives de The Sun, Kevin a tenu sa petite fille, Journey, lors d’une sortie près de leur nouvelle maison en Floride, où il partage avec son prétendue maîtresse de longue date, Sharina Hudson, 36.

Kevin Jr. vit avec son père, Sharina, et Journey, deux ans, dans la communauté aisée de Coral Springs.

Wendy organisera le 21e anniversaire de Kevin Jr.[/caption]

Récemment, Wendy a choqué le public en racontant catégoriquement Cynthia Bailey, 54 ans, qu’elle devrait être renvoyée de Les vraies femmes au foyer d’Atlanta.

Pendant le talk-show de Wendy. Cynthia a plaisanté en disant qu’elle « pourrait être sans emploi » alors qu’elle discutait de son avenir sur RHOA.

Le public a eu le souffle coupé lorsque Wendy a déclaré : « Il y a des rumeurs selon lesquelles quelqu’un va être renvoyé, et je pense que ce serait vous.





« Je vais vous dire pourquoi. Il n’y a rien d’excitant de plus que vous puissiez nous donner.

Wendy a conclu: « Je ne veux pas te voir te battre, je ne veux pas te voir divorcer. »

Cynthia a ajouté : « La volonté de Dieu, pas la mienne sera faite. J’ai eu une course incroyable pendant 11 ans en tant que détenteur de pêche constant.

Wendy et Cynthia photographiées ensemble[/caption]