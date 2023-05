Wendy Posner d’ITV Emmerdale se prépare pour une opération chirurgicale torride – et ce n’est pas avec Bob Hope

BOB Hope et Wendy Posner ont renouvelé leur engagement l’un envers l’autre en emménageant ensemble dans le B&B local.

Mais dans une tournure choquante, l’infirmière d’Emmerdale trompe son partenaire de longue date dans des scènes dues à la diffusion sur ITV.

Wendy a fait ses débuts à Emmerdale en 2019

Wendy Posner a fait une arrivée tonitruante dans les Dales éponymes en juillet 2019, prête à confronter Victoria Sugden à propos de l’allégation de viol qu’elle avait faite contre son fils Lee Posner.

La vengeance, la mort et le chantage ont tous fait de la vie de Wendy dans le village un cauchemar, mais après avoir trouvé Bob Hope et enfin s’être débarrassée de son perfide mari Russ, elle a pu profiter d’une vie plus calme.

Récemment, une confusion au B&B l’a amenée à croire que Bob (joué par Tony Audenshaw) la trompait avec Bernice Blackstock, mais cela a été, heureusement, éclairci et tout est revenu à la normale pour la paire.

Mais selon l’actrice Susan Cookson, le style de vie monotone qu’elle a eu avec Bob gagne lentement son personnage.

S’adressant au Sun et à d’autres médias, elle a déclaré: « [Bob] lui a déclaré son amour, il lui a demandé de venir vivre au B&B, elle a emménagé donc c’est devenu très engagé mais avec le temps, elle s’est rendu compte que c’était assez linéaire.

Cependant, l’excitation est en route – avec un énorme drame de triangle amoureux.

Dans les semaines à venir, Wendy se retrouvera dans le cabinet du médecin généraliste local, vêtue de déguisements et buvant du champagne avec l’un de ses collègues, le Dr Liam Cavanagh.

Le couple partagera un moment intime… qui finira par dégénérer en une ébat torride dans la chirurgie.

L’acteur Jonny McPherson a expliqué comment son alter ego à l’écran et Wendy finiront par dormir ensemble, avant d’en subir les dures conséquences le lendemain.

« Alors c’est [in] le lit chirurgical, essentiellement. Je pense que nous sommes passés au lendemain matin et qu’une bouteille de champagne réveille Wendy – tout le monde a l’air un peu plus usé.

« Il y avait une note dirigée, ‘Wendy gips’, elle dit bonjour et ensuite gips », a ajouté Susan Cookson.

Alors que Liam Cavanagh est un agent libre après la rupture de son mariage avec Leyla Harding, Wendy sera inondée de culpabilité à l’idée de tromper Bob Hope.

Susan a taquiné: « elle se sent mal parce qu’elle aime Bob. »

« Elle est dévastée à ce sujet et, en gros, elle dit à Liam que cela doit cesser. »

« C’était un moment de folie, c’était très amusant, mais elle entretient une relation profonde et significative avec Bob et cela doit cesser. »

Mais un Liam têtu fera comprendre qu’il n’a pas l’intention de laisser Wendy partir sans se battre.

Liam a été mis à rude épreuve ces dernières années, de la perte de sa fille Leanna au soutien de Leyla à travers sa dangereuse dépendance à la cocaïne, et il est temps pour lui de se rétablir en se plongeant dans une passion secrète – qu’il partagera avec Wendy.

Mais qu’est-ce que ça pourrait être ?

Les deux personnages ont plus en commun qu’on ne le pensait à l’origine – cela pourrait-il rendre leur connexion naissante encore plus forte ?

«Ils ont certainement plus d’intérêts communs. Parce que Leyla, c’est les mariages et les ongles… la cocaïne », a expliqué Jonny.

« Et Wendy est très gentille. Et l’empathie… Ils ont tous les deux perdu un enfant donc voilà », a ajouté Susan.

La star de Wendy a également rappelé que Liam est l’une des seules personnes de sa vie à connaître l’un de ses plus grands secrets, qui ne manquera pas de les rapprocher l’un de l’autre.

« Il y a un peu plus à Wendy pour Liam, car il connaît son passé avec son mari et son problème de drogue. Elle est allée en prison pendant un an à cause de son mari.

«Et il semble toujours y avoir cette confusion avec le public que Wendy n’est pas une infirmière qualifiée et qu’elle l’est. Mais elle s’est qualifiée sous un autre nom.

« Quand Russ est arrivé et l’a fait chanter, elle est allée voir Liam pour faire ce qu’il fallait en remettant sa démission. »

Mais comme les téléspectateurs réguliers s’en souviendront, Liam a refusé de jeter le potentiel de Wendy et a promis de garder son secret en sécurité.

Bob découvrira-t-il à quel point leur connexion est profonde ?

Ou sera-t-il trop distrait par sa propre aventure avec Bernice Blackstock pour même y prêter attention ?

Découvrez-le sur Emmerdale, diffusé les soirs de semaine à 19h30 sur ITV.

Wendy sera attirée par le nouveau célibataire Liam Cavanagh