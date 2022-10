Wendy Osefo du RHOP ne regrette pas l’insulte “Crater-Faced B * tch”

Coups de feu sans regrets !

La nouvelle saison de Les vraies femmes au foyer du Potomac promesses beaucoup de drame, des scandales et des affrontements désordonnés. L’un des moments les plus discutés de la bande-annonce de la saison 7 est entre Dre Wendy Osefo et Mia Thorton. Dans une interview exclusive avec Page 6Wendy a doublé en qualifiant Mia de “salope au visage de cratère” dans la chaleur du moment de lancer de martini.

Les deux stars de Bravo ont des histoires très différentes sur ce qui a conduit au tirage au sort. Wendy affirme que Mia s’est par erreur énervée avec sa mauvaise mémoire notoire avant l’agression “injustifiée”. Dans un clip d’un dîner de groupe, Mia a lancé un grand verre d’alcool sur le professeur alors qu’un calme Karen Huger a été pris au milieu.

“Eh bien, une chose que nous savons sur Mia, c’est qu’elle ment. Et une autre chose est qu’elle n’a pas une bonne mémoire », a déclaré Wendy, faisant référence à d’autres fois où Mia a remué le pot par erreur. « Alors, dans sa tête, elle a peut-être pensé ça. Mais si vous faites attention à tout le monde autour de la table, pourquoi nous sommes si calmes, c’est parce que rien n’a été dit », a-t-elle expliqué.

Bien que la nouvelle venue colérique ait déclaré qu’elle avait été provoquée parce que “les gens parlent trop”, Mia a exprimé des remords d’avoir jeté la boisson. D’un autre côté, Wendy dit qu’elle n’a toujours aucun regret concernant son commentaire sur le “cratère”.

« C’était un fait. Je m’y tiens, oui. Parce que sans les filtres, c’est un fait », a déclaré Wendy avec défi.

La diva très diplômée a déclaré que cet incident ne fait que souligner ses affirmations antérieures selon lesquelles le colorisme a un impact sur qui est appelé pour violence ou étiqueté «agressif». Elle a exhorté le public à prêter attention à la dynamique du groupe et à comparer cette altercation aux retombées de Monique Samuels altercation épique avec Candice Dillard-Bassett.

Mia s’est également ouverte à Page Six sur la façon dont les fouilles de Wendy sur sa peau ont profondément coupé.

« Ça fait mal parce que c’est quelque chose contre lequel je ne peux pas nécessairement faire quoi que ce soit. Vous commencez immédiatement à entrer dans cette spirale de « OK, comment puis-je résoudre ce problème ? » Comment puis-je m’assurer que je reste suffisamment fort mentalement pour ne pas permettre à quelqu’un de me juger sur la base de mon “extérieur physique ?” dit Mia. “Parce qu’il y a tellement plus à l’intérieur de Mia que je ne veux pas que les gens me regardent pour toujours et disent:” Oh, tu sais, elle a toutes ces cicatrices d’acné. Et qu’est-ce que ça compte ? elle a continué.

Au cours de la première saison de Mia, elle a parlé de ses luttes contre la douleur et l’insécurité causées par les brûlures graves qu’elle a subies dans son enfance. Elle dit également que sa longue bataille contre l’acné qui cause le “cratère” est liée à son enfance traumatisante.

“Si j’avais eu une bonne parentalité à l’adolescence, ne pensez-vous pas que quelqu’un aurait dû m’emmener chez le dermatologue?” a demandé Mia.

On dirait que la poussière est loin d’être retombée de tout ce qui s’est passé cette saison. Wendy a reconnu les excuses de Mia mais a remis en question la sincérité et le timing. Où en sont-ils maintenant ? Wendy a dit qu’elle et Mia feraient mieux d’être assises loin l’une de l’autre lors de la prochaine Bravo Con 2022.

La saison 7 de The Real Housewives of Potomac sera diffusée le dimanche 9 octobre à 20 h HE sur Bravo.

Allez-vous regarder?