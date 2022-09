Wendy Osefo commente le lancer de martini de Mia Thornton

Après un Vraie femme au foyer du Potomac a été montré dans la nouvelle bande-annonce en train d’être aspergé d’alcool par l’intermédiaire d’une coéquipière, elle souligne les doubles standards et ils concernent tous les membres les moins mélaniques du groupe.

Le Dr Wendy Osefo s’est rendue sur Twitter mardi après la sortie de la bande-annonce explosive de la saison 7 #RHOP pour signaler des réactions qui pourraient très bien être enracinées dans le colorisme.

Dans la bande-annonce, les téléspectateurs ont vu plusieurs choses ; Gizelle Bryant et Candiace Dillard se disputent Chris Bassett, le divorce imminent d’Ashley Darby avec Michael Darby et le retour de Charrisse Jackson Jordan.

Les téléspectateurs ont également vu un moment choquant lorsque Mia Thornton a éclaboussé le contenu de son verre à martini sur le visage du Dr Wendy Osefo.

La poussière s’est produite en mai alors que les dames tournaient à Les vraies femmes au foyer d’Atlanta ancien restaurant de Peter Thomas à Miami. Des rumeurs et des images ont fait surface sur ce qui s’est passé et plusieurs fans de #RHOP ont pensé que Wendy ou sa collègue femme au foyer Candiace étaient l’agresseur et ont appelé à leur licenciement.

Comme indiqué précédemment, des vidéos et des sources ont confirmé plus tard que Candiace n’était même pas présente au moment du tournage et que le bavardage s’est finalement calmé.

Le Dr Wendy Osefo interpelle les personnes qui ont supposé à tort qu’elle avait jeté le verre

Maintenant, les commentaires entourant le moment désordonné ont repris en partie parce que le Dr Wendy pense qu’il y a toujours un double standard en ce qui concerne le casting.

Le professeur Johns Hopkins qui a déjà allégué le colorisme parmi les Les vraies femmes au foyer du Potomac et les fans qui l’ont qualifiée d’« agressive » avec Candiace ont tweeté ;

«Je me souviens très bien de l’indignation lorsque les gens ont supposé à tort que j’avais jeté un verre. Maintenant, nous voyons tous la vérité et comme par magie l’indignation disparaît. Comme c’est pratique”

Plusieurs personnes étaient d’accord avec la déclaration de Wendy, y compris Candiace Dillard qui a attrapé l’ENFER des fans de #RHOP après une altercation de roquette dans la saison 6 lorsque la laitue jetée quitte le chemin de Mia Thornton.

Comme le Dr Wendy, Candiace a également allégué que le colorisme entre en jeu lorsqu’il s’agit de cette franchise particulière.

Elle a précédemment déclaré à BOSSIP ;

“Il y a des doubles standards, il y a des mots à la mode et des sifflets de chien utilisés comme” agressif “, “faire trop” violent “ou” en colère “qui sont spécifiquement utilisés envers les personnes qui me ressemblent ou Wendy qui ne sont pas utilisés quand quelqu’un qui est léger se comporte de la même manière ; rouler leur cou, faire tout cela avec le doigt, taper sur des tables, ce n’est jamais qualifié d’agressif.

“Si je le fais, si Wendy le fait, c’est juste différent”, a ajouté Candice lors de RealityRecap de BOSSIP. “Je suis le méchant, je suis vil, je suis méchant, j’ai besoin d’être viré. Je n’ai rien dit ou fait de pire que le reste de cette distribution. Si vous alignez les indiscrétions de tout le monde, tout le monde est à peu près sur le même terrain de jeu. »

Malheureusement pour le Dr Wendy et Candiace, leurs commentaires sur le colorisme ont continué de tomber dans l’oreille d’un sourd. Les bandits aux yeux verts [Gizelle Bryant and Robyn Dixon] précédemment qualifié les allégations de “stupides”.

Nous devrons voir exactement comment ce Mia Thornton Vs. Le désordre du Dr Wendy se joue, mais les gens prennent clairement déjà parti.

Que pensez-vous du moment martini de la saison #RHOP ?