La troisième épouse de Rupert Murdoch, Wendi Deng, a été aperçue en train de côtoyer un homme mystérieux sur une plage de Saint-Barthélemy ce week-end tout en faisant clignoter un énorme cierge magique sur son doigt de fiançailles.

Deng a troqué la tempête de neige et les températures plongeantes dans sa ville natale de New York pour un peu de soleil d’hiver sur l’île des Caraïbes.

Et il semble que Noël soit arrivé tôt pour l’ex de Murdoch, car des images obtenues exclusivement par DailyMail.com montrent le magnat des médias, le marchand d’art et le producteur de films balançant ce qui semblait être une bague de fiançailles à sa main droite alors qu’elle riait et plaisantait avec un brun. un compagnon.

Deng, qui a été mariée au magnat des médias Murdoch pendant 14 ans, semblait sans souci dans le monde alors qu’elle gambadait sur le sable avec l’homme mystérieux qui pourrait bien devenir bientôt le mari numéro trois.

Le couple était tout sourire en riant et en plaisantant sur la plage devant l’hôtel de luxe Cheval Blanc St-Barth Isle de France, où une chambre océan coûtera aux clients une somme princière de 4070 € (près de 5000 $) par nuit.

Deng, 52 ans, avait l’air radieuse dans un bikini à motifs sur sa petite monture, qu’elle a associée à un chapeau et des lunettes de soleil.

Mais son accessoire le plus remarquable était l’énorme pierre éblouissante sur son doigt de fiançailles.

Le couple semblait se réjouir car ils ne pouvaient pas s’empêcher de se sourire tout en se baignant dans l’océan et en se détendant sur le sable.

Deng a agrippé son smartphone et a été vue en train de prendre plusieurs photos de la belle île en souvenir de leurs vacances là-bas.

Son ami mystérieux a opté pour un short bleu vif car il ne pouvait pas quitter les yeux de l’homme de 52 ans.

Qui est l’homme mystérieux? Son ami masculin a opté pour un short bleu vif car il ne pouvait pas quitter les yeux de l’homme de 52 ans.

Le couple gambadait dans les vagues et ne pouvait s’empêcher de se sourire alors qu’ils profitaient du soleil d’hiver

L’accessoire le plus remarquable de Deng était l’énorme rocher éblouissant sur son doigt de fiançailles suggérant qu’elle pourrait marcher dans l’allée au cours de la nouvelle année.

Le couple semblait se réjouir car ils ne pouvaient pas s’empêcher de se sourire en se baignant dans l’océan

Deng a été marié à Murdoch entre 1999 et 2013 et est la mère de deux de ses enfants Grace, 19 ans et Chloé, 16 ans.

Ce serait la troisième fois que Deng descendrait l’allée.

Elle a épousé Jake Cherry en 1990, qu’elle a rencontré à l’âge de 50 ans et à 19 ans.

Cherry et sa femme Joyce ont pris Deng sous leur aile lorsqu’elle est arrivée en Amérique en tant qu’étudiante et elle a emménagé dans leur maison californienne avec eux.

Cherry a divorcé de sa femme et épousé Deng, mais le mariage n’a pas duré et ils ont divorcé en 1993.

Deng et son homme mystérieux regardent quelque chose sur son smartphone alors qu’elle prenait des photos de la magnifique île

L’identité de son compagnon masculin sur la plage cette semaine n’était pas claire, mais ils semblaient certainement apprécier la compagnie de l’autre.

Ce serait la troisième fois que Deng descendrait l’allée. Elle a épousé Jake Cherry en 1990 et a divorcé en 1993 avant de se marier avec Murdoch

Leur mariage a pris fin au milieu des allégations d’une liaison entre Deng et l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair – ce qu’il a vigoureusement nié.

Mais Murdoch et Deng, qui avait 38 ans de moins que Murdoch, sont partis.

Deng était lié à AEric Schmidt, président de lphabet, et elle aurait par la suite entretenu une relation «sérieuse» avec le président russe Vladimir Poutine.

Une source proche de Poutine a déclaré à US Weekly en 2016 que Deng et Poutine se fréquentaient et que leur relation était devenue « sérieuse ».

Pendant ce temps, Murdoch est passé à sa quatrième épouse, Jerry Hall, qu’il a épousée en 2016.