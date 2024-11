Wendell Pierce dénonce les « fans désagréables » qui ont gâché les World Series

La star de la télévision Wendell Pierce dit qu’il se souviendra du cinquième et dernier match des World Series 2024 – mais pour toutes les mauvaises raisons.

Dans une série de tweets mercredi, l’acteur de « Jack Ryan » et « The Wire » a condamné le comportement indiscipliné et les « fans désagréables » qui ont gâché sa soirée au Yankee Stadium, où les Dodgers de Los Angeles ont remporté une victoire en fin de manche contre les Bombers du Bronx. . Percer tweeté qu’il a quitté le match de mercredi plus tôt, alléguant que « les gens me jetaient des choses » pour avoir parlé à un fan des Dodgers. Il a tweeté sur son expérience deux heures après publier une vidéo de lui-même partageant son enthousiasme pour le cinquième match, soutenant les Yankees et portant un chapeau avec le logo de l’équipe.

« Des personnes indisciplinées et désagréables peuvent tout gâcher. La pire expérience de tous les temps », a tweeté le natif de la Nouvelle-Orléans, âgé de 60 ans. « Le jeu et l’expérience n’ont plus d’importance maintenant. L’esprit du sport finit avec la laideur de l’humanité.

Dans des tweets ultérieurs, Pierce a déploré les fans tapageurs qui, selon lui, étaient venus au match des World Series pour « jouer un rôle », ajoutant qu’ils enlevaient l’expérience de regarder des joueurs talentueux des deux équipes, y compris le lanceur des Yankees Gerrit Cole et la série des Dodgers. MVP Freddie Freeman. Le jeu, Pierce dit« ne signifiera rien pour moi car tout ce dont je me souviendrai sera des fans désagréables que je devais éviter. »

Pierce n’a pas divulgué plus de détails sur les fans de sport prétendument agressifs. Il a partagé sa tirade un jour après qu’un fan des Yankees ait été critiqué pour avoir interféré avec la star des Dodgers, Mookie Betts, lors du quatrième match. Austin Capobianco, le fan des Yankees qui a attrapé le gant de Betts et en a retiré le ballon, a déclaré au Times : « Je suis un fan beaucoup trop passionné qui a probablement dépassé les limites.

Avant le match de mercredi dans le Bronx, les Dodgers avaient pris une avance de 3-1 dans la série, mais l’équipe semblait retourner à Los Angeles pour un sixième match après que les Yankees aient marqué tôt et souvent. Puis, dans ce que Betts a qualifié de « fou » en début de cinquième, les garçons en bleu se sont jetés sur les erreurs et les gaffes, marquant cinq points et effaçant l’avance 5-0 des Yankees.

À partir de là, le match est devenu acharné, les Dodgers menant 7-6 avant la neuvième manche. Dans un retournement de situation, le lanceur partant Walker Buehler a assumé le rôle de plus proche et a finalement assuré la victoire en retirant sur des prises Alex Verdugo des Yankees, un ancien Dodger. Los Angeles a peut-être gagné, mais Pierce s’en fiche du score final.

« Les joueurs dont je me souviendrai », a-t-il déclaré dans un autre tweet. « Le jeu [will] ça ne veut rien dire. »

Il a félicité les Dodgers pour la victoire, publier une vidéo de lui-même de Jeu 1 des Séries mondiales. La vidéo montre l’acteur au Dodger Stadium samedi en train d’encourager la foule de Los Angeles. « Les LA Dodgers aux champions des World Series », a-t-il sous-titré le clip.

Les Dodgers sont rentrés en ville jeudi matin avec le trophée des World Series en remorque. Après qu’Angelenos ait envahi les rues de Los Angeles mercredi soir pour célébrer le huitième titre de l’équipe en Série mondiale, les festivités se poursuivront jusqu’à vendredi avec le défilé officiel au centre-ville suivi d’une célébration payante au Dodger Stadium.