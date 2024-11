Wendell Pierce a quitté le cinquième match des World Series plus tôt en raison de fans « indisciplinés »

Le fil L’acteur Wendell Pierce ne faisait décidément pas partie des fans célébrant la victoire des Dodgers de Los Angeles contre les Yankees de New York lors du cinquième match des World Series. Bien qu’il se décrit comme un partisan des deux équipes, il a quitté le match du Yankees Stadium plus tôt en raison de » des fans indisciplinés et odieux qui, selon lui, ont gâché son expérience.

En prenant à X hier, le Costumes L’acteur a commencé sa série de tweets publiés le 30 octobre avec un vidéo expliquant son chapeau et sa tenue vestimentaire des Yankees, affirmant que depuis qu’il était dans la ville natale de l’équipe, il encourageait les joueurs de la côte Est. « Espérons que ce soit aussi excitant que le premier match », a-t-il déclaré.

Cependant, à peine deux heures plus tard, le fan de la MLB dit il a été contraint de quitter le stade : « Malheureusement, je viens de quitter le match des Yankees parce que je parlais à un fan des Dodgers et les gens me jetaient des objets. Les personnes indisciplinées et désagréables peuvent tout gâcher. La pire expérience de tous les temps. Le jeu et l’expérience n’ont plus d’importance désormais. L’esprit du sport finit avec la laideur de l’humanité.

Le Jack RyanLes lamentations de arrivent au milieu d’une nouvelle qui fait la une des journaux sur le comportement tapageur des fans. Lors du match 4, également organisé au Yankees Stadium et aboutissant à une victoire de l’équipe locale, un fan des Yankees a arraché une balle attrapée du gant du voltigeur des Dodgers Mookie Betts, ce qui a entraîné son bannissement du jeu 5. Après que les Dodgers aient remporté le championnat MLB, Betts admis dans une interview d’après-match, c’était « comme la deuxième fois de ma vie que je voulais me battre contre quelqu’un », bien que l’athlète ait réussi à ignorer ce moment discordant.

Dans un tweet de suivi, Pierce a exhorté les gens qui étaient venus au match à « se comporter comme des ânes » et à priver les joueurs professionnels de leur « talent artistique » et de leur athlétisme. « Cela ne signifiera rien pour moi car tout ce dont je me souviendrai, ce seront les fans désagréables que je devais éviter. @Yankees », il a écrit.

« Tout le contraire de l’expérience olympique, lorsque la compétition est célébrée en raison du niveau d’expertise », a-t-il déclaré. ajouté. Alors que Pierce a noté qu’il « se souviendrait » des joueurs, le jeu lui-même ne signifiait « rien ». Il dit« Les World Series sont terminées pour moi. Je pourrais [sic] se soucie moins de son résultat.

De retour sur la plateforme de médias sociaux, Pierce a partagé une vidéo de lui célébrant la victoire des Dodgers lors du premier match, féliciter l’équipe sur sa première victoire en quatre ans. Dans un triomphe époustouflant, l’équipe de la Côte Ouest a rattrapé un déficit de 5-0 pour décrocher le titre, s’imposant 7-6.

Malheureusement, ce n’est pas le première fois Les supporters tapageurs ont fait la une des journaux au Yankees Stadium. Il y a deux ans, les supporters de l’équipe de la côte Est ont fait l’actualité lors d’un match contre les Guardians de Cleveland, dont les voltigeurs ont été bombardés par des débris après une victoire à New York. « La pire base de fans de la planète », avait déclaré Myles Straw à l’époque.

Quant à Pierce, on vient d’annoncer que l’acteur reviendrait au cinéma. Jack Ryan univers alors qu’Amazon MGM Studios développe une nouvelle fonctionnalité avec John Krasinski de retour en tant que star éponyme.