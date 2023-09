Wendel propose une baisse importante du taux d’imposition foncière et une augmentation du prélèvement | Actualités, Sports, Emplois

MAYVILLE – Le directeur du comté, PJ Wendel, vante son projet de plan de dépenses de 294,1 millions de dollars, avec le taux d’impôt foncier le plus bas depuis 40 ans.

Mercredi, Wendel a présenté son budget 2024 au parlement du comté. La proposition prévoit un taux d’impôt foncier de 6,91 $ par tranche de 1 000 $ d’évaluation. C’est 89 cents de moins que le taux de 7,80 $ de l’année en cours.

Mais même avec le taux inférieur, le plan de dépenses prévoit un prélèvement fiscal de 71 528 027 $, en hausse par rapport au prélèvement de 69 681 835 $ de cette année. Le prélèvement est le montant perçu par les impôts. « Le prélèvement fiscal proposé pour 2024 est une fois de plus inférieur au plafond fiscal de l’État de New York. Même si nous constatons une augmentation de 2,65 %, cela est minime dans l’économie inflationniste actuelle où le taux d’inflation actuel est de 6,26 %. dit Wendel.

Dans sa proposition de budget, Wendel a réservé 1 million de dollars aux organisations locales pour l’entretien de n’importe quel lac du comté. L’argent n’est pas spécifique au lac Chautauqua, même si c’est généralement celui qui reçoit le plus de plaintes concernant les mauvaises herbes et les proliférations d’algues nuisibles.

D’autres projets d’investissement comprennent l’achat d’équipement lourd, la modernisation de l’atelier Sheridan du ministère des Installations publiques, la rénovation des salines du comté et la poursuite de la modernisation des autobus de CHQ Transit.

« Il y aura également des investissements au SUNY Jamestown Community College, avec des améliorations et des rénovations pour créer un meilleur espace d’apprentissage pour les étudiants, y compris un éclairage LED rentable. » continua Wendel.

Il n’a pas précisé si de l’argent était mis de côté pour la modernisation souhaitée par JCC à Diethrick Park. Le collège recherche 7,5 millions de dollars auprès du comté pour pouvoir créer un terrain polyvalent de football, de baseball et de softball. L’ensemble du projet devrait coûter environ 30 millions de dollars.

Pour le budget du comté de l’année prochaine, Wendel a déclaré qu’il y aurait également des mises à jour dans les technologies de l’information et des investissements dans la sécurité publique, notamment l’achat d’une nouvelle station de remplissage d’appareils respiratoires autonomes au centre de formation Taylor à Jamestown.

Cette réduction de 89 cents est de loin la plus importante réduction du taux d’impôt foncier jamais proposée par Wendel. Au cours de son mandat, il a proposé une réduction du taux d’imposition dans ses quatre propositions budgétaires. En 2020, Wendel a proposé de réduire le taux d’imposition de 5 centimes. En 2021, Wendel a proposé de réduire le taux d’imposition de 26 centimes. L’année dernière, Wendel a proposé de réduire le taux d’imposition de 30 centimes.

En fin de compte, c’est la législature du comté qui aura le dernier mot sur le budget. En 2020, les législateurs du comté ont augmenté le taux d’imposition de 5 cents après que Wendel ait proposé une réduction. En 2021, ils ont pu réduire le taux d’imposition de 40 centimes, soit 15 centimes de plus que ce que Wendel avait proposé. L’année dernière, ils ont accepté le taux d’imposition proposé par Wendel avec une réduction de 30 cents, bien qu’ils aient apporté un certain nombre de changements, notamment la suppression de 941 000 $ que Wendel avait réservés à un nouveau terrain de football JCC.

Wendel a expliqué que la dernière fois que le taux d’imposition du comté de Chautauqua avait été aussi bas, c’était en 1982.

« Selon le recensement américain de 2020, environ 45 % des résidents du comté n’étaient même pas nés la dernière fois que notre taux d’imposition était aussi bas » il a dit. « Ronald Reagan était président, l’essence sans plomb coûtait 1,31 $ le gallon, un gallon de lait coûtait 1,79 $ et une douzaine d’œufs coûtaient 67 cents. »

Il a déclaré que les recettes de la taxe de séjour du comté restaient solides. Pour 2024, Wendel prévoyait un peu plus de 2 millions de dollars de recettes anticipées de taxes de séjour. Cet argent provient d’hôtels, de motels, de chambres d’hôtes et de propriétés de location à court terme.

Wendel a déclaré que 40 % de l’argent de la taxe de séjour serait utilisé pour les lacs et les voies navigables, et 60 % pour la promotion et le tourisme.

Wendel a déclaré que les recettes provenant des taxes de vente restaient également solides. Il a néanmoins déclaré qu’il restait prudent en ce qui concerne les prévisions en matière de taxe de vente. « Nous pourrions facilement gonfler nos prévisions de taxe de vente pour couvrir les augmentations budgétaires, quelle que soit la manière dont nous choisissons de budgétiser de manière prudente. » il a dit.

Wendel a déclaré que les excédents de taxe de vente donnent au comté la flexibilité de financer des augmentations ponctuelles sans augmenter les impôts fonciers et maintiennent la stabilité financière du comté. « En 2024, nous prévoyons percevoir 88,9 millions de dollars en revenus de taxes de vente, dont 37,4 millions de dollars seront partagés avec nos municipalités locales. Tous les comtés ne partagent pas les reçus de taxe de vente », il a dit.

Pour le solde des fonds du comté, Wendel propose qu’il s’élève à 37,76 millions de dollars, soit 13,6 % du budget du comté. Il est recommandé au comté de le maintenir entre 5 et 15 %.

Malgré tous les faits saillants, Wendel s’est plaint du montant imposé. Il a déclaré qu’on estime que 80 % des budgets des comtés sont consacrés aux programmes étatiques et fédéraux requis. Les exemples qu’il a donnés incluent l’augmentation des coûts de Medicaid, l’augmentation des tarifs des avocats assignés et l’augmentation des exigences en matière de cybersécurité.

La législature du comté commencera à examiner le budget proposé la semaine prochaine. Le président de l’Assemblée législative, Pierre Chagnon, a déclaré qu’ils aimeraient adopter le budget lors de leur réunion d’octobre, mais s’ils ne le font pas, ils ont jusqu’au 1er décembre pour qu’un budget soit adopté.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception