Wendake, au Québec, un homme plaide coupable d’avoir tué ses fils, le tribunal entend des déclarations déchirantes de la victime

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants.

Michaël Chicoine a plaidé coupable du meurtre de ses deux jeunes fils, Olivier, 5 ans, et Alex, 2 ans, en octobre 2020 et a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 16 ans et 6 mois.

Menotté et vêtu d’un polo noir, l’homme de 32 ans a comparu mercredi devant le juge François Huot au palais de justice de Québec, plaidant coupable à deux chefs de meurtre au deuxième degré, alors que la mère, les amis et la famille des enfants écoutaient en silence.

Le juge Huot avait demandé qu’une évaluation psychiatrique soit effectuée avant d’accepter le plaidoyer, disant à Chicoine que c’était son travail de s’assurer « que vous en êtes venu à cette décision par vous-même ».

L’équipe de la défense avait également demandé une évaluation psychiatrique. Un psychiatre a rencontré Chicoine et a déterminé qu’il comprenait les accusations et les conséquences de son plaidoyer. Le juge a accepté le plaidoyer et prononcé la peine.

Détails de ce qui s’est passé la nuit où des enfants sont morts

Un exposé conjoint des faits soumis par la défense et la Couronne décrit ce qui s’est passé dans la nuit du 10 au 11 octobre 2020, lorsque les enfants sont décédés au domicile de Chicoine à Wendake, au Québec, à environ 10 kilomètres au nord de Québec.

Les victimes étaient les enfants de Chicoine et Émilie Arsenault, séparées depuis décembre 2018.

Le communiqué indique qu’à 2 h 07 du matin, le 11 octobre, Chicoine a envoyé une photo à Arsenault et à sa mère, Mylène Chicoine, des deux enfants, allongés sans vie dans un lit.

Avec la photo, il a envoyé un message à sa mère “Je suis désolé maman, mais j’ai trop souffert, Émilie m’a tellement fait mal. N’oublie jamais que je t’aime.”

La mère des enfants a reçu deux SMS d’un seul mot avec la photo : “Emilie” et “au revoir”.

Un peu plus tard, vers 2 h 20, Chicoine appelle sa mère, qui se trouve à Sept-Îles, et lui dit qu’il se rend au poste de police et qu’il a pris des médicaments pour se suicider. Il l’a exhortée à vérifier ses messages.

Sa mère a alors vu la photo et a appelé le 911. Les premiers intervenants sont arrivés à 2 h 35 à la résidence de Chicoine et ont trouvé les corps des enfants.

À ce moment-là, Chicoine s’était déjà rendu à la police de Québec et avait été placé en garde à vue et transporté à l’hôpital pour recevoir des soins avant d’être libéré quelques heures plus tard. Il a été inculpé de deux chefs de meurtre au deuxième degré.

Une autopsie a déterminé que les enfants étaient morts par “suffocation et/ou strangulation”.

La mère des enfants, entourée de sa famille et de ses amis, a pleuré en écoutant la lecture des faits devant le tribunal.

Emilie Arsenault avec ses deux fils, Olivier et Alex, retrouvés morts dans une résidence de Wendake le 11 octobre 2022. Leur père, Michael Chicoine, est accusé de meurtre au deuxième degré dans leur mort. (Soumis par Émilie Arsenault)

Déchirement des déclarations des victimes

Le procureur de la Couronne a lu une déclaration de la victime de la part de la mère, tandis que la salle d’audience silencieuse écoutait.

La déclaration d’Arsenault indiquait que ce n’était pas seulement la vie de ses enfants qui avait été volée, mais aussi toute leur vie.

Elle a dit qu’il y avait un vide dans sa vie maintenant, qu’elle ne pouvait souvent pas dormir, se demandant ce qu’elle aurait pu faire de plus pour sauver les garçons. Elle a dit que la douleur ne partira jamais car elle doit faire face au fait qu’elle ne les verra jamais grandir.

La déclaration décrit le moment où la police est venue à sa porte pour l’informer du décès. Elle a dit que sa vie s’était arrêtée à ce moment-là, qu’elle avait cessé de respirer et “n’existait plus”.

Quand elle a essayé d’appeler sa mère pour lui dire, tout ce qu’elle a pu dire, c’est “Maman, il l’a fait”. Sa mère a crié.

Sa lettre se terminait par les mots : “Je vous aime mes petits chéris.”

Toute la salle d’audience était en larmes en écoutant. Arseneault serrait un mouchoir dans sa main pendant que ses voisins reniflaient.

Vanessa Chicoine, la sœur de Michäel, a lu sa déclaration en tournant le dos à son frère.

Elle a dit qu’elle avait essayé de comprendre ce qui avait pu lui passer par la tête pour commettre un tel crime.

“J’ai honte d’être du même sang que toi, honte d’être ta sœur”, a déclaré Chicoine.

Ensuite, le juge a pris la parole.

La colère du juge

Le juge Huot s’est adressé à Chicoine, disant que ses enfants avaient été “magnifiques”.

« Ils étaient jeunes et avaient toute la vie devant eux. Et tout ça pour quoi faire ? … La vengeance des problèmes conjugaux ? Pour briser le cœur d’Émilie Arsenault ? Pour la faire souffrir ? sa voix.

“Je suis en colère aujourd’hui parce que j’en ai assez de voir des adultes résoudre leurs problèmes d’adultes en blessant des enfants.”

“Tu ne les verras jamais tomber amoureux, ils ne viendront jamais vers toi pour pleurer sur ton épaule, tu n’iras jamais à leur mariage et tu n’auras jamais de petits-enfants car tu as décidé dans la nuit du 11 octobre d’étancher ta soif de vengeance “, a ajouté Huot.

À la fin de la déclaration du juge, Chicoine tenait son visage entre ses mains en pleurant.

Arsenault a déclaré aux journalistes peu de temps après la mort de ses fils que la protection de la jeunesse du Québec avait ignoré ses inquiétudes pour leur sécurité. (Radio-Canada)

Mère a fait 3 signalements à la protection de la jeunesse

La mère des enfants poursuit la protection de la jeunesse du Québec, la Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Elle a demandé 2 millions de dollars, affirmant que les autorités avaient ignoré les informations concernant la sécurité de ses enfants.

Arsenault avait plaidé pour la garde exclusive de ses enfants parce qu’elle a dit que son ex pourrait être un danger pour lui-même et leurs enfants.

Elle avait déposé trois signalements à la protection de la jeunesse.

Un travailleur social a déposé le premier signalement le 21 mai 2018, juste avant la naissance d’Alex, mais le DPJ ne l’a pas confirmé, a rapporté Radio-Canada.

Le 9 octobre 2019, la Sûreté du Québec a déposé un deuxième rapport. Soixante jours plus tard, Arsenault apprend que l’autre rapport n’a pas été retenu.

Elle a ensuite déposé un troisième et dernier rapport le 10 janvier 2020. Un mois plus tard, elle a appris que la protection de la jeunesse ne retiendrait pas sa plainte. Huit mois plus tard, ses enfants étaient morts.

Une commémoration a eu lieu à l’extérieur de l’église Notre-Dame-de-Lorette à Wendake, au Québec, en octobre 2020 pour rendre hommage à Olivier et Alex. (Guillaume Croteau Langevin/Radio-Canada)