Wembley pourrait avoir 90000 fans présents pour la finale de l’Euro 2020. Photo de Chloe Knott – Danehouse / Getty Images

Le directeur général de l’Association anglaise de football, Mark Bullingham, a déclaré que l’organisation espérait que Wembley pourrait être pleine de supporters pour la finale de l’Euro 2020 cet été.

L’UEFA a confirmé vendredi matin que Wembley avait obtenu un match supplémentaire après que Dublin n’ait pas été en mesure d’accueillir les quatre matches comme prévu initialement, n’ayant pas pu garantir l’entrée aux supporters.

Les huitièmes de finale mettront en vedette l’Angleterre s’ils gagnent le groupe D et le stade aura au moins 25% de capacité pour l’ensemble du tournoi.

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Cependant, la FA a jusqu’au 2 juin pour indiquer si ce chiffre pourrait augmenter en fonction des conseils du gouvernement britannique concernant les données sur la pandémie de coronavirus et en consultation avec l’UEFA.

« Nous aimerions évidemment que la finale soit complète, si les autorités le permettaient. De notre point de vue, nous pensons que 50% pourrait être plus réaliste pour le moment », a déclaré Bullingham. « Mais si la situation s’améliore et que les autorités le permettent, nous aimerions que la finale soit complète. Nous voulons que le plus de fans possible puisse vivre l’Euro.

« Nous avons la garantie de 25% pour tout le tournoi. Notre espoir et nos attentes sont que nous obtenons un nombre plus élevé après les matchs de groupe – donc si vous regardez les huitièmes de finale avec la demi-finale et la finale.

« Notre espoir est que nous serons pleins à au moins 50% pour ces matchs, mais ce n’est clairement pas notre décision. C’est aux autorités de le faire. »

Des sources ont déclaré à ESPN que la FA avait proposé d’organiser certains des trois autres matches réorganisés depuis Dublin avec le terrain de St James ‘Park de Newcastle United répertorié comme une option possible.

On pense que le gouvernement britannique souhaitait utiliser un stade basé dans le nord pour diffuser l’expérience de l’organisation d’un tournoi à travers le pays, mais des sources affirment que les deux clubs de Manchester se sont retirés de la course dans une décision sans rapport avec l’effondrement de la Super League.

Cependant, l’UEFA était préoccupée par la logistique impliquée dans l’introduction d’un nouveau stade si proche de la compétition – la Turquie affronte l’Italie lors du premier match le 11 juin – et a donc préféré déplacer les matchs de Dublin à Saint-Pétersbourg en Russie, ce qui était déjà une ville hôte existante.

Le match des huitièmes de finale ajouté au calendrier de Wembley pourrait potentiellement présenter l’Angleterre contre l’Allemagne dans une répétition de la demi-finale de l’Euro ’96 à Londres et Bullingham a déclaré: « Nous sommes ravis de pouvoir aider l’UEFA à organiser le match. Ils nous ont demandé une il y a quelques semaines si nous serions en mesure d’aider, nous et le gouvernement étions très désireux d’aider.

« Nous avons également pris contact avec la Fédération irlandaise pour vérifier qu’elle était à l’aise, ce qu’elle était. De notre point de vue, c’est absolument fantastique d’avoir un autre match à Wembley et c’est une autre chance pour les fans de venir découvrir l’Euro.

« Je ferais aussi remarquer que c’est une route incroyablement difficile pour nous vers la finale, mais cela nous donne une autre opportunité potentielle pour un match à domicile pour les Three Lions, ce qui est évidemment génial pour nous aussi. »

Bullingham a également confirmé que la FA envisageait de modifier son règlement pour empêcher les clubs de tenter de former une ligue séparatiste à l’avenir après la tentative collective de Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea et Tottenham de rejoindre une Super League cette semaine.

« Notre objectif principal est maintenant de veiller à ce que cela ne se reproduise plus », a-t-il ajouté. « Nous explorons toutes les options pour empêcher cela, y compris la législation et les changements à notre règle de retour et rien n’est sur la table. »