Wembley foule au moins 40 000 personnes alors que les restrictions s’assouplissent

La capacité du stade de Wembley passera à au moins 40 000 au fur et à mesure que le Championnat d’Europe progresse après que le gouvernement britannique a décidé lundi d’assouplir davantage les restrictions sur les coronavirus dans les semaines à venir.

Le nombre de spectateurs passera des 22 500 actuellement autorisés pour les matches de groupe malgré le fait que le gouvernement ait retardé de quatre semaines jusqu’au 19 juillet la suppression des restrictions plus larges sur les coronavirus en Angleterre.

Le premier match à bénéficier de la capacité élargie sera les huitièmes de finale du 29 juin qui pourraient opposer l’Angleterre si l’équipe remporte son groupe. La référence du gouvernement au fait que les 90 000 places de Wembley soient « au moins 50 % de sa capacité » pour ces derniers matches offre la perspective d’une nouvelle augmentation de la fréquentation pour les demi-finales et la finale.

Les spectateurs de Wembley doivent fournir une preuve d’être complètement vaccinés ou un test COVID-19 négatif pour accéder au stade. Cela a permis à Wembley d’accueillir les plus grandes foules lors d’événements en Angleterre depuis le début de la pandémie en mars 2020.

« Nous voulons rassembler des preuves supplémentaires sur la façon dont nous pouvons ouvrir tous les grands événements en toute sécurité et pour de bon », a déclaré le secrétaire à la Culture Oliver Dowden. Le même week-end que la finale de l’Euro 2020, une foule complète de 15 000 personnes sera autorisée à Wimbledon pour les finales hommes et femmes sur le court central.

Le tournoi du Grand Chelem sur gazon, qui commence le 28 juin, peut avoir une capacité de 50 % au début et cela passera à 100 % à la clôture les 10 et 11 juillet avec les matchs pour les titres en simple féminin et masculin. La pandémie a empêché Wimbledon et l’Euro 2020 d’être organisés l’année dernière.