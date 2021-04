Il n’y avait pas besoin de bruit artificiel de foule sur Sky Sports dimanche alors que les supporters de Manchester City et de Tottenham se sont fait entendre lors de la finale de la Coupe Carabao à Wembley.

Une semaine après la demi-finale de la FA Cup entre Leicester et Southampton a accueilli un mélange de 4000 résidents locaux et de travailleurs clés à Wembley, 8000 au total sont descendus sur le stade national pour la confrontation de City avec les Spurs.

Il y avait 2000 supporters des deux clubs à l’intérieur du stade, avec 4000 billets supplémentaires répartis entre les groupes, y compris les résidents de Brent et le personnel du NHS.

« C’est fantastique, c’est une joie de les voir, » Sky Sports a déclaré le spécialiste Micah Richards avant le coup d’envoi. « Et ils le méritent, cela fait longtemps que nous pourrons leur offrir un bon match. »

















1:55



Le capitaine de Manchester City, Fernandinho, a déclaré que son équipe méritait de battre Tottenham et que le retour des fans a aidé l’équipe à traverser son 1-0 en finale de la Coupe Carabao.



City a remporté sa quatrième Coupe Carabao consécutive, avec la tête d’Aymeric Laporte en deuxième mi-temps suffisante pour séparer les équipes.

Interrogé sur le retour des supporters, Guardiola a déclaré Sky Sports: « C’est beaucoup mieux, ce n’est pas plein mais c’était suffisant. Bon bruit. Fêter avec eux, c’est bien mieux. »

🏆 Le sentiment de soulever ce trophée avec les supporters de retour dans le stade sera pour toujours avec moi. Félicitations à toute l’équipe pour une autre belle performance. 🙏🏾💪🏾 Continuons à pousser! ALLONS Y @ManCity pic.twitter.com/t73PCh9j9p – Fernandinho (@fernandinho) 25 avril 2021

Le capitaine de la ville Fernandinho ajouté à Sky Sports: « Nous méritions de gagner ce match. Je suis vraiment fier. Nous sommes très heureux de les revoir dans le stade, félicitations à tous. »

Les fans de la ville assistent à une quatrième victoire consécutive en Coupe Carabao – en images

Image:

Les fans de la ville ont regardé leur équipe remporter une quatrième Coupe Carabao consécutive



Image:

Il y avait 8000 supporters à Wembley pour la finale de la Coupe Carabao entre Manchester City et Tottenham



Image:

Le vainqueur d’Aymeric Laporte en seconde période s’est révélé décisif à Wembley



Avant le match, le compte Twitter officiel du stade de Wembley a annoncé qu’il y avait des retards sur les lignes Metropolitan et Jubilee du métro de Londres avant le coup d’envoi avec les supporters se rendant à la gare de Wembley Park.

Rassemblés sur Wembley Way avant le match, certains fans arboraient des écharpes «Le football est pour les fans», à la lumière de l’adhésion des deux clubs puis de leur retrait de la Super League européenne au cours des sept derniers jours.

Pendant ce temps, d’autres fans ont fait connaître leurs sentiments avec des banderoles à l’intérieur du stade, avec une lecture, « Fans, football, propriétaires: dans cet ordre ».

Image:

Les supporters affichent leurs écharpes « Le football est pour les fans » avant le coup d’envoi à Wembley



Image:

Les supporters de la ville affichent une bannière à l’intérieur de Wembley au milieu des retombées de la Super League européenne



Image:

Le soleil était dehors à Wembley alors que les supporters regardaient la finale de la coupe



La finale de la Coupe Carabao fait partie du programme de recherche sur les événements du gouvernement britannique, qui utilise de tels événements « pour collecter des preuves et rassembler les meilleures pratiques pour gérer et atténuer le risque de transmission », selon l’EFL.

Le championnat du monde de snooker au Crucible Theatre de Sheffield – qui a débuté la semaine dernière et se déroule jusqu’au 3 mai – est également inclus dans l’essai.

Plus tôt ce mois-ci, la FA a annoncé que 21000 fans devaient assister à la finale de la FA Cup entre Chelsea et Leicester à Wembley le 15 mai.

Ce total serait considérablement au-delà de la limite de 10000 pour les grandes salles extérieures qui entrerait en vigueur à la troisième étape de la Feuille de route le 17 mai.

Pendant ce temps, le dernier week-end de la saison de Premier League devrait se jouer le 23 mai. Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a déclaré le mois dernier qu’il espérait que les deux derniers matches de la saison verraient jusqu’à 10 000 fans présents.

Image:

Les supporters devaient subir des tests Covid-19 avant d’assister à l’événement



Image:

Les supporters descendent Wembley Way avant d’entrer dans le stade



Avant d’assister, les supporters devaient envoyer un test PCR Covid-19 à emporter à domicile le plus près possible du match, et ils devraient également passer un autre test dans les cinq jours suivant le match.

Ils devaient également se rendre sur un site de test d’écoulement latéral pour un autre test avant le match.

La preuve d’un résultat négatif de ce test d’écoulement latéral était nécessaire pour accéder à Wembley et aussi pour accéder à l’une des options de transport public prévues pour voyager à Londres depuis le nord-ouest.