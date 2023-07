Wembanyama revient, mais les blessures affectent les matchs de renom dimanche à la Summer League

Victor Wembanyama et Scoot Henderson n’auront pas de deuxième acte à Las Vegas. Il n’y a pas non plus d’émission sur les jumeaux Thompson.

Les blessures ont affecté ce qui s’est avéré être les matchs phares dimanche de la NBA Summer League, après que deux meilleurs joueurs ont été blessés lors de la soirée d’ouverture.

Henderson, le troisième choix du repêchage, et Amen Thompson, qui est allé juste après lui à Houston, ont été blessés lors du même match vendredi. Les Portland Trail Blazers ont annoncé qu’Henderson ne jouerait pas dimanche contre San Antonio en raison d’une épaule droite tendue.

Amen Thompson n’ira pas non plus dans le match précédent contre les Pistons de Detroit, qui ont repêché Ausar Thompson avec le choix n ° 5. Les gardes d’Overtime Elite sont devenus les premiers frères à être parmi les cinq premiers choix dans le même repêchage.

L’absence de Henderson signifie qu’il ne jouera plus contre Wembanyama, le premier choix des Spurs, après que leurs équipes aient disputé deux matchs hors-concours à Las Vegas l’automne dernier. Wembanyama a marqué 37 et 36 points pour son équipe de France lors des deux matchs, tandis qu’Henderson en avait 28 pour G League Ignite lors du premier match avant de devoir quitter le deuxième match tôt après s’être blessé au genou.

Wembanyama n’était pas aussi pointu lors de ses débuts très médiatisés dans la Summer League vendredi, ne tirant que 2 en 13 et marquant neuf points. L’attaquant de 7 pieds a reconnu qu’il était même confus parfois dans son ouverture .

Amen Thompson s’est blessé à la cheville à la fin de la victoire des Rockets sur Portland lors du premier match et ESPN a annoncé qu’il serait absent pour le reste de la Summer League.

Reportage de l’Associated Press.