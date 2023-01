Wembanyama, même avec les yeux toujours sur lui, semble imperturbable

PARIS (AP) – C’était un labyrinthe de personnes, toutes entassées dans un espace d’environ un mètre de large séparant les sièges du terrain de l’Accor Arena à Paris du terrain de jeu. Tout le monde voulait à peu près la même chose, un regard sur un adolescent français qui fait parler de lui dans le monde du basket. Ils ont levé leurs téléphones pour prendre des photos alors qu’il marchait le long de la ligne de touche, ont tendu la main pour les saluer, la plupart d’entre eux parlant ou criant à la fois.

Victor Wembanyama semblait imperturbable.

Son cadre de 7 pieds 3 pouces a glissé à travers le groupe avec aisance alors qu’il regardait par-dessus tout le monde et se dirigeait vers son siège. Il trouva sa chaise, s’assit, observa la scène un instant et continua à discuter avec sa famille, presque inconscient du spectacle qui se passait autour de lui, souriant et riant et appréciant tout cela.

C’est la vie maintenant pour le joueur de 19 ans, le meilleur joueur de France, le choix n ° 1 présumé du repêchage de la NBA plus tard cette année, le meilleur buteur et rebondeur de la meilleure ligue professionnelle de son pays, le MVP du All-Star Game. de cette ligue, quelqu’un à quelques mois de signer un contrat de recrue NBA qui lui rapportera plus de 50 millions de dollars au cours de ses quatre premières saisons et de conclure des accords d’approbation qui pourraient faire en sorte que ses chèques de paie de basket-ball ressemblent à de la monnaie de poche.

“Victor”, a déclaré l’arrière des Detroit Pistons et compatriote français Killian Hayes, “est une pépite d’or”.

[Victor Wembanyama is the NBA’s future, and resistance is futile]

Les moyennes de Wembanyama de 21,4 points, 9,4 rebonds et 3,2 blocs par match mènent toutes la ligue française. Son équipe, Metropolitans 92 de Boulogne-Levallois, a une fiche de 14-4 et occupe la deuxième place à peu près à la moitié de la saison. Partout où il va, les arènes sont bondées, au point que son club a déplacé un match à domicile en mai de son propre terrain de 4 000 places à l’Accor Arena où les Pistons et les Chicago Bulls ont joué devant une foule de 15 885 personnes jeudi soir avec Wembanyama. là en tant que fan.

“Vous me connaissez”, a déclaré Wembanyama. “Tant que nous gagnons, je suis content.”

Il essaie vraiment de rester aussi simple. Les gens autour de lui – son équipe de basket, ses agents et conseillers, et sa famille – essaient de faire tout ce qu’ils peuvent pour permettre à Wembanyama de profiter de sa saison. Les interviews ne font pas partie de sa routine quotidienne en ce moment, même si les demandes des médias du monde entier sont constantes et ne feront que s’intensifier à mesure que la loterie du repêchage de la NBA, se combinera et se rapprochera.

Pourtant, son pouvoir d’attraction est indéniable. Exemple : lors du match de jeudi, Wembanyama ne cherchait pas les étoiles. Les stars qui étaient là – pilotes de Formule 1, anciens joueurs de la NBA, même Magic Johnson – l’ont recherché.

“J’ai eu la chance de rencontrer et de parler au meilleur joueur du monde et au choix numéro un de cette année au repêchage de la NBA, Victor Wembanyama !” Johnson a tweeté, ajoutant quelques photos qui montraient que son moi de 6 pieds 9 pouces était juste éclipsé par l’adolescent imposant.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, pose pour une photo avec Victor Wembanyama.

Officiellement, les équipes de la NBA ne peuvent pas encore parler de Wembanyama, car il n’est qu’un espoir de repêchage. Il n’y a pas eu de repêchage avec aussi peu de mystère entourant le choix n ° 1 depuis que LeBron James est entré dans la ligue en 2003. La question n’est pas de savoir qui devient n ° 1, mais qui choisit le n ° 1, quelque chose qui va sera réglé par l’ordre de chute des balles de ping-pong lors du tirage au sort du 16 mai.

Le repêchage est le 22 juin et le commissaire de la NBA, Adam Silver, montera sur scène, dira brièvement la bienvenue, puis annoncera quelle équipe a le choix n ° 1 et comment elle dispose de cinq minutes pour faire sa sélection. Il a serré la main de Wembanyama pour la première fois jeudi soir dans un salut privé; il le secouera à nouveau avec le monde qui l’observe lorsqu’il annoncera également le choix de repêchage n ° 1.

Jusqu’à ce que cette nuit arrive, Silver essaie de ne rien faire qui ajoutera à la pression à laquelle Wembanyama est, ou sera bientôt, confrontée.

“Tout ce que j’entends est extrêmement positif”, a déclaré Silver à l’Associated Press à Paris jeudi. “Pas seulement à propos de sa taille, de sa force, de son agilité, de son habileté sur le terrain, mais on me dit que c’est un jeune homme merveilleux et qu’il est très brillant, il est très engagé, humble en même temps.

“Je veux juste être juste avec lui”, a ajouté Silver. “Vous savez, je ne pense pas que ce devrait être mon rôle de l’oindre comme le prochain grand joueur. Je laisserai les autres le faire. Mais je sais que la ligue est ravie de l’avoir. Et le fait qu’il soit français, et l’intérêt qu’il suscitera dans ce pays mais aussi en Europe ne m’échappe pas. Et donc, tout est positif jusqu’à présent.”

Rien n’indique que Wembanyama ne profite pas de tout le buzz, de tout le battage médiatique. Lors d’un match sur la route à Dijon plus tôt cette semaine, l’équipe locale a pris une avance rapide à deux chiffres sur Metropolitans 92 et une foule à guichets fermés criait et piétinait. Wembanyama n’a pas beaucoup réagi; il est allé sur le banc pour une pause, a encouragé ses coéquipiers alors qu’ils réduisaient le déficit, puis est revenu au sol et a fait trois 3 points dans un laps de temps relativement court pour faire taire le bâtiment et aider à donner le ton à ce qui est devenu une autre victoire.

Il s’est contenté de vaquer à ses occupations, tout comme il l’a fait en essayant de trouver sa place jeudi. Il sera le centre d’attention partout où il ira pendant longtemps, et peu de gens doutent qu’il puisse gérer ce qui se présente à lui.

“Le ciel est la limite, c’est sûr”, a déclaré Joakim Noah, deux fois All-Star NBA de France. “Il a beaucoup de potentiel. Mais le voyage doit encore être écrit.”

