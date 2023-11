Wemade et 2TG Entertainment lanceront de nouveaux RPG de stratégie sur WEMIX PLAY en 2024

WEMIX

Le principal développeur de jeux basé en Corée, Wemade, et le développeur canadien, 2TG Entertainment (2TG), lanceront deux nouveaux jeux de rôle (RPG) de stratégie se déroulant dans le monde médiéval fantastique de Faenora sur la plateforme mondiale de jeu blockchain WEMIX PLAY en 2024.

SINGAPOUR, 8 novembre 2023 (GLOBE NEWSWIRE) —

La stratégie en temps réel et les RPG rogue-lite se déroulant dans le monde fantastique de Faenora offrent une expérience de jeu hautement personnalisable

« Battle for Faenora » établit une économie inter-jeux et un jeu inter-jeux en utilisant des NFT et des actifs numériques d’autres jeux

Le réseau mondial croissant de partenaires comprend des développeurs de Biélorussie, de Hong Kong, du Japon, de Lituanie, de Singapour, de Pologne, des Émirats arabes unis et des États-Unis.

S’inspirant de classiques intemporels comme Final Fantasy Tactics et Ogre Battle, « To the Grave : The Battle for Faenora » est un RPG de stratégie multijoueur en temps réel qui modernise les éléments qui ont rendu ces jeux inoubliables tout en restant fidèle à leurs racines. En plus des personnages de l’histoire, les joueurs recruteront, entraîneront et personnaliseront une armée de soldats révolutionnaires avec une variété de classes et d’équipements. Choisissez parmi 30 classes comprenant des chevaliers, des prêtres, des ninjas et des maîtres dragons, chacun avec ses propres avantages stratégiques.

« Battle for Faenora » exploite Web3Lynx pour l’intégration des actifs numériques, contribuant ainsi à établir une économie inter-jeux et à encourager le jeu inter-jeux. Les joueurs peuvent forger des unités et des équipements légendaires NFT pour les échanger avec d’autres joueurs, ou personnaliser leurs armées avec des NFT comme des unités, des skins et des armes qu’ils possèdent dans d’autres jeux et royaumes.

« To The Grave : The Wildlands of Faenora » est un RPG de stratégie de combat automatique rogue-lite gratuit, basé sur des équipes. Doté de graphismes rétro en pixel art, les joueurs navigueront à travers une série de choix qui dicteront le déroulement de l’aventure à chaque partie, ajoutant ainsi une couche stratégique au gameplay. Les joueurs obtiennent non seulement un ensemble différent d’unités compagnons qui rejoignent le héros avec des options de chemin aléatoires, des ennemis et du butin à chaque partie, mais ils peuvent également développer davantage leurs héros et débloquer des classes et des compétences grâce à l’expérience acquise à chaque partie.

“Les joueurs peuvent profiter d’expériences de jeu de niveau supérieur en utilisant leurs personnages dans une variété d’univers de jeu”, a déclaré Nathan Montgomery, PDG de 2TG Entertainment. “Nous sommes ravis de collaborer avec Wemade, pionnier de la technologie révolutionnaire, et de démontrer l’énorme potentiel de la blockchain dans des jeux exceptionnels.”

Wemade a signé plus de 100 accords pour lancer les jeux Web2 actuels et les nouveaux jeux Web3 sur WEMIX PLAY, la première plateforme mondiale de jeu blockchain avec plus de 9 millions d’utilisateurs cumulés. Son réseau mondial croissant de partenaires comprend des développeurs de jeux de Biélorussie, du Canada, de Hong Kong, du Japon, de Lituanie, de Singapour, de Pologne, des Émirats arabes unis et des États-Unis.

À propos de WEMADE

Leader reconnu de l’industrie du développement de jeux avec plus de 20 ans d’expérience, la société coréenne WEMADE mène un changement unique dans sa génération alors que l’industrie du jeu se tourne vers la technologie blockchain. Par l’intermédiaire de sa filiale WEMIX, WEMADE vise à accélérer l’adoption massive de la technologie blockchain en créant un méga-écosystème basé sur l’expérience, axé sur les plateformes et orienté vers les services, afin d’offrir un large éventail de services Web3 intuitifs, pratiques et faciles à utiliser. prestations de service. Visite www.wemix.com/communication pour plus d’informations.

