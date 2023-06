‘Wem-VP !’ Les fans des Spurs affluent pour accueillir Victor Wembanyama

Les chants de centaines de fans, dont certains ont attendu dehors pendant des heures dans une chaleur de près de 100 degrés, ont commencé au moment même où Victor Wembanyama est sorti de l’avion privé qui l’a transporté dans sa nouvelle maison NBA.

« Wem-VP !

« Wem-VP !

« Wem-VP !

Et le nouveau choix de repêchage n ° 1 de la NBA – une star sans même avoir encore joué un match dans la ligue – s’est délecté de son premier moment à San Antonio, saluant les fans et leur faisant savoir à quel point il appréciait tout cela.

Wembanyama est arrivé à San Antonio vendredi après-midi. Il avait quelques heures de retard sur l’horaire ; Les fans des Spurs avaient attendu longtemps pour quelque chose comme ça, donc un peu plus d’attente n’a rien fait pour atténuer l’accueil qu’ils ont réservé au talent générationnel de France qui devrait mettre la franchise sur son dos et la ramener au premier plan le plus rapidement possible. .

« C’est l’amour. C’est la famille », a déclaré Gabriela Hernandez, fan des Spurs de San Antonio, qui a bravé le soleil et la chaleur extrême juste pour avoir un aperçu de l’arrivée. « C’est ce que fait la famille. »

Wembanyama tiendra sa conférence de presse introductive à San Antonio samedi. Il a été repêché par les Spurs jeudi soir à New York et est arrivé à San Antonio peu avant 16 heures, heure centrale, vendredi.

Un fan portait une pancarte demandant à Wembanyama d’épouser sa fille. Un autre homme était habillé comme un extraterrestre ; c’est le mot que LeBron James a utilisé l’automne dernier pour décrire l’adolescent de 7 pieds 3 pouces qui vient d’emmener son équipe en finale de la ligue française. Il y avait déjà des dizaines de personnes portant des maillots Wembanyama, certains de France, d’autres la toute nouvelle version des Spurs.

Son avion a reçu un salut au canon à eau des pompiers alors qu’il s’arrêtait, et même les policiers à moto chargés d’escorter le véhicule de Wembanyama hors de l’aéroport privé ont été pris dans la joie du moment. Wembanyama s’est arrêté et leur a serré la main en se dirigeant vers la camionnette, posant même pour des photos.

« Je pense que cela montre simplement la culture de San Antonio et des gens d’ici », a déclaré l’attaquant des Spurs Jeremy Sochan, qui était au repêchage jeudi soir et est revenu vendredi environ une demi-heure avant l’arrivée de Wembanyama. « Les choses sont très excitantes. C’est une perspective très excitante. Ça va être très amusant. … Cela montre à quel point nous voulons lui montrer de l’amour et que c’est une famille ici et qu’il n’a rien à craindre. Ça va être bon. »

Ils espèrent grand, en fait.

Les Spurs ont décroché l’or – comme dans l’or du trophée – avec leurs anciens choix n ° 1, une paire de centres nommés David Robinson et Tim Duncan. Tous deux sont devenus des rois de San Antonio, tous deux se sont retrouvés au Naismith Memorial Hall of Fame, et maintenant Wembanyama va essayer avec sa taille de 20,5 pieds de suivre leurs traces massives. Les Spurs n’ont pas remporté de titre depuis 2014, n’ont pas remporté de séries éliminatoires depuis 2017 et n’ont même pas fait les séries éliminatoires depuis 2019.

Mais avec Wembanyama, ils redeviennent instantanément le sujet de conversation de la ville – peut-être aussi le sujet de conversation de la ligue.

« Je ne peux pas parler pour la ville. Je sais à quel point ils sont excités et à quel point ils l’étaient quand nous nous sommes retrouvés avec le premier choix », a déclaré l’entraîneur des Spurs Gregg Popovich jeudi soir, peu de temps après que la sélection soit devenue officielle. « Mais la ville a toujours eu une histoire d’amour avec les Spurs, donc cela ne change pas, peu importe qui nous choisissons ou en quelle année nous sommes.

« Ils ont toujours été des fans fidèles et fidèles qui apprécient les Spurs et les joueurs en retour ont toujours compris leur responsabilité envers la ville. Nous n’avons rien fait de différent en préparation. Nous sommes qui nous sommes, et la ville a toujours soutenu nous. »

Il faisait 98 degrés (37 degrés Celsius) à l’extérieur lorsque l’avion a atterri. Ajoutez l’humidité, et cela ressemblait à 108. L’indice UV était répertorié à 11, ou extrême. Et certains des fans ont attendu et attendu et attendu pendant des heures, certains sous des parapluies, un dans un fauteuil roulant, quelques bouteilles d’eau partagées et d’autres boissons qu’ils ont apportées pour la surveillance de Wemby, et quelques autres achetant des boissons fraîches à un fan entreprenant armé avec une glacière et un porte-voix en face de la piste d’atterrissage.

Lorsque Wembanyama est arrivé, personne n’entendait plus le mégaphone.

« Ça va être très amusant », a déclaré Sochan. « Je pense qu’il est prêt. »

Quelques instants plus tard, Wembanyama a fait signe à San Antonio. Le jour 1 dans sa nouvelle maison était en cours.

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports San Antonio Spurs Asssociation nationale de Basketball Victor Wembanyama